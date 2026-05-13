La ciudad de Santa Fe registró 22 víctimas fatales por siniestros viales en 2025: el 77% de las víctimas fueron motociclistas

Se registró una baja sostenida en tres años consecutivos: de 35 fallecidos en 2023 a 26 en 2024 y 22 en 2025. La siniestralidad en motos se mantiene como la principal deuda pendiente en seguridad vial.

La ciudad de Santa Fe registró 22 víctimas fatales por siniestros viales durante 2025, una cifra que marca una baja sostenida respecto a las 26 muertes de 2024 y las 35 de 2023 . Sin embargo, el dato que persiste como preocupación estructural es que el 77,3% de las víctimas fueron usuarios de motocicletas , lo que pone en foco la necesidad de políticas específicas orientadas a ese segmento de la movilidad urbana.

El propio intendente Juan Pablo Poletti destacó la reducción de la accidentología como uno de los resultados más relevantes del período: "Se está controlando a aquel que no cumple las normas y porque hay más control hay menos accidentes . No queremos que ninguna familia pierda un ser querido por un accidente que puede ser prevenido", señaló durante la presentación.

Casi medio millón de infracciones y un boom en la detección de semáforos en rojo

En materia de control y convivencia, el municipio contabilizó 478.407 actas de infracción a lo largo del año, un 19,7% más que en 2024. El dato más llamativo es el incremento del 103,9% en la detección de cruces de semáforo en rojo, lo que refleja tanto el mayor despliegue de tecnología de monitoreo como el impacto directo en el comportamiento vial de los conductores.

En esa línea, Poletti anticipó que ya se adjudicó la primera licitación para la instalación de casi 2.000 cámaras de seguridad con tecnología de punta, que permitirán ampliar el control del espacio público.

Bacheo y calles de tierra: los números del pavimento

En infraestructura vial, los indicadores también muestran una aceleración. El bacheo asfáltico creció un 81,1% respecto al año anterior, mientras que el mejorado de calles de tierra se triplicó: solo en 2025 se intervinieron 770 cuadras, acumulando un total de más de 1.000 cuadras con mejorado pétreo desde el inicio de la gestión.

María Pía Giménez, directora del Observatorio de Políticas de Proximidad del municipio, subrayó el impacto de esa política: "El mejorado de calles de tierra es una cuestión básica con alto impacto en la calidad de vida", afirmó.

Accidente fatal calle Urquiza

Las bicicletas, en expansión

El sistema de bicicletas públicas "Las Bicis" cerró 2025 con 59.000 usuarios activos, un crecimiento del 23% respecto al año anterior, y opera con 230 unidades distribuidas en 46 estaciones. Giménez también destacó el crecimiento de las bicisendas como parte de una política de movilidad que apunta a mitigar el aumento del parque automotor.

Reciclaje: casi la mitad del material recuperado llega desde los ecopuntos

En el plano ambiental, ingresaron 4.715 toneladas a la planta de recuperación de residuos durante 2025. El dato destacado es que los ecopuntos aportaron el 46,5% del total, lo que evidencia una consolidación de ese modelo de recolección diferenciada entre los vecinos.

Datos con alertas: el empleo, la asignatura pendiente

Pese a los avances en varios indicadores, el informe mantuvo señales de cautela en el mercado laboral. Lucrecia D'Jorge, directora del Centro de Estudios de la Bolsa de Comercio, reconoció que 2025 fue "un año difícil con vaivenes económicos" y que si bien a finales de año hubo mejoras, la generación de empleo sigue siendo una variable que requiere atención. "La ciudad de Santa Fe se destaca por su nivel científico-tecnológico y productivo; sigamos trabajando para que eso derrame al resto de la sociedad", concluyó.

El informe completo, que abarcará el 100% de los indicadores, se publicará en el transcurso de 2026.