El intendente de Sauce Viejo Mario Papaleo calificó de "apretada mafiosa" las acciones del sindicato Asoem

El mandatario denunció que el sindicato bloqueó los servicios esenciales con vehículos y amenazas, rechazó sentarse a dialogar mientras persista la "ilegalidad" del gremio y aguarda un fallo judicial que defina la situación

El intendente de Sauce Viejo, Mario Papaleo , endureció su postura frente al conflicto con la Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (ASOEM) y denunció públicamente que militantes del sindicato impidieron por la fuerza la prestación de servicios esenciales en la localidad, mediante bloqueos con vehículos y amenazas a los trabajadores que intentaban cumplir sus funciones.

"La gente quiso salir a trabajar y gente de ASOEM lo impidió cruzando autos, apretando, amenazando. Son épocas que creíamos que ya habíamos pasado, pero se ve que se están reviviendo: grupos comando con vehículos te cruzan al paso y te amenazan con armas para que no trabajes ", afirmó Papaleo en el programa Mañana UNO.

El hecho fue denunciado ante la justicia, donde el municipio presentó además una medida tutelar para garantizar la libre prestación de los servicios. Mientras el Palacio Municipal funciona con normalidad, los servicios en la vía pública permanecen interrumpidos.

Papaleo .jpg Mario Papaleo. Intendente de Sauce Viejo.

El nudo del conflicto

Según explicó Papaleo, el origen del conflicto radica en que ASOEM no habilitó legalmente su radio de actuación en Sauce Viejo ante el Ministerio de Capital Humano de la Nación, único organismo con competencia para resolver ese trámite. "Nosotros pedimos que, si ASOEM tiene que ingresar a Sauce Viejo como gremio legalizado, presente los papeles que corresponden. Al no tenerlos, en vez de gestionarlos donde corresponde, utiliza la fuerza", señaló el intendente.

Un informe del propio Ministerio de Capital Humano confirmó que el ámbito de actuación de ASOEM es la ciudad de Santa Fe, lo que el municipio interpreta como evidencia suficiente de que el sindicato carece de respaldo legal para operar en Sauce Viejo. "Estamos en un estado de derecho, no en un lugar de anarquía donde se puede hacer lo que se quiera e imponerse por la fuerza", subrayó Papaleo.

Sin diálogo mientras persista la ilegalidad

Consultado sobre la posibilidad de una mesa de negociación, el intendente fue categórico: no se sentará a dialogar mientras ASOEM no acredite su legalidad ni cese la violencia. "Nadie se sienta a dialogar con alguien ilegal. Cuando ASOEM demuestre legalidad y deje de ejercer violencia sobre los sauceños, tal vez nos sentemos a conversar, pero en estas condiciones, no", afirmó.

En ese marco, cuestionó además la convocatoria del Ministerio de Trabajo de la provincia para que se siente junto al dirigente sindical Juan Medina en el marco de una conciliación obligatoria que involucraba exclusivamente a la Municipalidad de Santa Fe. "Es un disparate absoluto y también es ilegal, porque el Ministerio de Trabajo provincial no tiene competencia en este caso", sostuvo.

La sombra política: Poletti y el rol de Santa Fe

Papaleo no esquivó las aristas políticas del conflicto. Apuntó al intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, por lo que calificó como un posible "padrinazgo político" hacia ASOEM: recordó que Poletti impidió el ingreso del sindicato rival en Santa Fe, favoreciendo abiertamente a ASOEM, y que un representante de la Municipalidad santafesina se reunió con Medina en el Ministerio de Trabajo para resolver un conflicto que, según Papaleo, no involucraba a Sauce Viejo.

"Es lo que se vio en el Ministerio de Trabajo. Me parece algo muy raro", señaló, aunque aclaró que no interfiere en las decisiones de otros gobiernos locales. "Poletti es médico, intendente de una ciudad; yo también soy médico, intendente de una ciudad. Somos independientes", dijo.

Un Concejo que mira para otro lado

Otro frente que preocupa a Papaleo es la actitud del Concejo Deliberante local. Señaló que los propios concejales del frente Unidos —el mismo espacio político que lo llevó a la reelección con el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro— han funcionado como oposición durante toda su gestión, sin cuestionar en ningún momento la violencia ejercida por ASOEM.

"En cuatro meses no hay ningún pedido de informe sobre por qué la violencia, por qué la agresión. Los vecinos están cansados de la invasión de esta gente y el Concejo que los representa: silencio", remarcó. Frente al pedido de interpelación, Papaleo respondió por escrito, argumentando que la normativa municipal no contempla esa figura para un intendente.

A la espera de la justicia

El intendente aguarda el fallo sobre el amparo judicial presentado por ASOEM, que podría ordenarle otorgar el código de descuento y actuar como agente de retención del sindicato. "Si la justicia así lo ordena, lo voy a acatar. Me baso en las reglas y en las leyes. Lo que no puede ser es que quieran resolverlo por la fuerza", concluyó Papaleo, quien también aclaró que el conflicto no es con los trabajadores municipales —estimó que apenas 30 de los 200 empleados de planta permanente están involucrados con ASOEM— sino exclusivamente con la entidad gremial.

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