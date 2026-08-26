Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Tomás Aranda se lesionó durante el entrenamiento de este miércoles en Ezeiza. Los estudios confirmaron una fractura y resta definir si deberá ser operado.

Boca recibió este miércoles una noticia preocupante durante el entrenamiento en el predio de Ezeiza. Tomás Aranda, uno de los jóvenes futbolistas del plantel, sufrió una fractura de peroné y deberá afrontar una recuperación de varios meses. El cuerpo médico determinará ahora si necesita pasar por el quirófano, una situación que podría extender todavía más los tiempos de recuperación.

Una lesión que lo deja afuera por todo el semestre

Aranda sufrió la lesión durante la práctica matutina y rápidamente fue sometido a estudios para conocer el alcance de la dolencia. Los resultados confirmaron la fractura de peroné, por lo que el futbolista quedó descartado para lo que resta del semestre.

El juvenil de 19 años venía ganándose un lugar dentro de la consideración del cuerpo técnico y ahora deberá afrontar un extenso período de recuperación. La lesión representa un duro golpe para el futbolista, que tendrá que alejarse de las canchas durante varios meses.

En las próximas horas se definirá el tratamiento que llevará adelante. La principal incógnita pasa por determinar si será necesario realizar una intervención quirúrgica.

Boca espera por los tiempos de recuperación

La posibilidad de una operación genera preocupación en el entorno del futbolista, ya que podría extender considerablemente los plazos para su regreso a la actividad.

En el escenario más favorable, Aranda deberá atravesar una rehabilitación prolongada antes de volver a entrenarse con normalidad. Si finalmente debe ser intervenido, los tiempos podrían extenderse todavía más y existe la posibilidad de que su regreso se produzca recién durante 2027.

De esta manera, Boca pierde a una de sus jóvenes promesas para todo lo que queda del semestre. El club aguardará la decisión de los especialistas para conocer con mayor precisión cuánto tiempo estará fuera de las canchas y cuál será el camino que deberá seguir el futbolista para regresar.