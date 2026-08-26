La Agencia de Recaudación y Control Aduanero Arca extendió hasta septiembre el plazo para presentar la declaración jurada de personas y sucesiones indivisas

Arca prorrogó el vencimiento de Ganancias: cuál es la nueva fecha límite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) modificó nuevamente el calendario para que las personas humanas y sucesiones indivisas cumplan con sus obligaciones de Ganancias del período fiscal 2025.

La prórroga oficializada mediante la publicación de la Resolución General 5890/2026 en el Boletín Oficial alcanza tanto a los contribuyentes del régimen general como a los de la Declaración Jurada Simplificada.

La nueva fecha límite para presentar las respectivas declaraciones juradas anuales se fijó de manera excepcional para el próximo 22 de septiembre de 2026.

gentileza

Nuevas fechas límite de Arca

De esta forma, el organismo recaudador modificó el cronograma de vencimientos que estaba previsto originalmente para este miércoles 27 de agosto. La extensión de los plazos establecida por la resolución deel organismo aplica únicamente para el trámite de la presentación de la declaración jurada.

En contraste, el pago del saldo resultante del impuesto del período fiscal 2025 venció el pasado 27 de julio y esa fecha no sufrió modificaciones.

De esta manera, el vencimiento del pago del saldo final se mantuvo inalterado conforme al calendario impositivo establecido con anterioridad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Postergación del primer anticipo de Ganancias 2026

La Resolución General 5890/2026 no se limita únicamente a flexibilizar la presentación de las declaraciones correspondientes al período fiscal 2025. La normativa también postergó el ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026.

La obligación del ingreso de este primer anticipo de 2026, que originalmente operaba durante agosto, se prorrogó hasta el 24 de septiembre de 2026.

A raíz de estas decisiones, el mes de septiembre concentrará dos fechas sumamente claves para el universo de los contribuyentes obligados.

Quiénes están alcanzados por la nueva medida

La presente medida tributaria de Arca alcanza de forma directa a las personas humanas y a las sucesiones indivisas en todo el territorio de la Nación.

Los contribuyentes beneficiados se dividen entre quienes determinan el impuesto por el régimen general y aquellos bajo el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Los antecedentes del calendario impositivo 2026

La medida formalizada en el Boletín Oficial de este martes representa una nueva modificación del calendario establecido originalmente por Arca para este período fiscal.

Previamente, la autoridad de aplicación nacional ya había decidido extender de manera sucesiva los plazos y vencimientos generales hasta el mes de julio. Luego, se otorgó de manera oficial un plazo adicional fijando el límite para el 27 de agosto.

Finalmente, las autoridades del organismo fiscal consideraron conveniente volver a ampliar el cronograma de vencimientos mediante el dictado de la Resolución General 5890/2026.