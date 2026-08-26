Uno Santa Fe | El País | Arca

Arca prorrogó el vencimiento de Ganancias: cuál es la nueva fecha límite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero Arca extendió hasta septiembre el plazo para presentar la declaración jurada de personas y sucesiones indivisas

26 de agosto 2026 · 12:38hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Arca prorrogó el vencimiento de Ganancias: cuál es la nueva fecha límite

Arca prorrogó el vencimiento de Ganancias: cuál es la nueva fecha límite

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) modificó nuevamente el calendario para que las personas humanas y sucesiones indivisas cumplan con sus obligaciones de Ganancias del período fiscal 2025.

La prórroga oficializada mediante la publicación de la Resolución General 5890/2026 en el Boletín Oficial alcanza tanto a los contribuyentes del régimen general como a los de la Declaración Jurada Simplificada.

La nueva fecha límite para presentar las respectivas declaraciones juradas anuales se fijó de manera excepcional para el próximo 22 de septiembre de 2026.

Nuevas fechas límite de Arca

De esta forma, el organismo recaudador modificó el cronograma de vencimientos que estaba previsto originalmente para este miércoles 27 de agosto. La extensión de los plazos establecida por la resolución deel organismo aplica únicamente para el trámite de la presentación de la declaración jurada.

En contraste, el pago del saldo resultante del impuesto del período fiscal 2025 venció el pasado 27 de julio y esa fecha no sufrió modificaciones.

De esta manera, el vencimiento del pago del saldo final se mantuvo inalterado conforme al calendario impositivo establecido con anterioridad.

Postergación del primer anticipo de Ganancias 2026

La Resolución General 5890/2026 no se limita únicamente a flexibilizar la presentación de las declaraciones correspondientes al período fiscal 2025. La normativa también postergó el ingreso del primer anticipo del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2026.

La obligación del ingreso de este primer anticipo de 2026, que originalmente operaba durante agosto, se prorrogó hasta el 24 de septiembre de 2026.

A raíz de estas decisiones, el mes de septiembre concentrará dos fechas sumamente claves para el universo de los contribuyentes obligados.

Quiénes están alcanzados por la nueva medida

La presente medida tributaria de Arca alcanza de forma directa a las personas humanas y a las sucesiones indivisas en todo el territorio de la Nación.

Los contribuyentes beneficiados se dividen entre quienes determinan el impuesto por el régimen general y aquellos bajo el Régimen de Declaración Jurada Simplificada.

Los antecedentes del calendario impositivo 2026

La medida formalizada en el Boletín Oficial de este martes representa una nueva modificación del calendario establecido originalmente por Arca para este período fiscal.

Previamente, la autoridad de aplicación nacional ya había decidido extender de manera sucesiva los plazos y vencimientos generales hasta el mes de julio. Luego, se otorgó de manera oficial un plazo adicional fijando el límite para el 27 de agosto.

Finalmente, las autoridades del organismo fiscal consideraron conveniente volver a ampliar el cronograma de vencimientos mediante el dictado de la Resolución General 5890/2026.

Arca Ganancias calendario personas
Noticias relacionadas
Diputados de la oposición preparan una ofensiva contra Javier Milei con proyectos incómodos para el gobierno

Diputados de la oposición preparan una ofensiva contra Javier Milei con proyectos incómodos para el gobierno

Postura del Presidente: Javier Milei negó un cambio de rumbo y afirmó No vamos a traicionar nuestras ideas ante las dificultades.

Milei ratificó el rumbo económico y negó una crisis de morosidad: "No vamos a traicionar nuestras ideas"

Manuel Adorni: pedirá una prórroga de 15 días para responder 20 preguntas del fiscal por presunto enriquecimiento ilícito.

Adorni pedirá una prórroga para responder las dudas de la Justicia sobre las inconsistencias en su patrimonio

Visión económica: Milei defendió la transformación impulsada por su Gobierno, a pesar de las críticas.

Milei: "Mi mandato es bajar la inflación y hacer crecer la economía y lo voy a cumplir"

Lo último

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Último Momento
Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Madelón mueve una pieza y recibe una gran noticia en Unión

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Mataron a un hombre en la autopista Santa Fe-Rosario: investigan si le disparó un camionero al que quiso robar

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Boca pierde a Tomás Aranda: sufrió una fractura de peroné y estará varios meses afuera

Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

La UEFA levantó el boicot contra la FIFA

La UEFA levantó el boicot contra la FIFA

Ovación
Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

Colón mueve fichas por la salida de Allende y Agustín Hermoso aparece como alternativa

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Colón busca otra alegría en el Torneo Proyección ante Lanús

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

La Reserva de Unión empató 2-2 ante River en Ezeiza y rescató un punto en un partidazo

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Una vida de fútbol, coraje y gloria: la historia de Betty García, la pionera del Azteca

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Juegos Suramericanos: El vóley y el fútbol masculino se disputarán en Newell´s Old Boys

Policiales
Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Abuso sexual en la Escuela Penitenciaria: denegaron la preventiva y liberaron bajo restricciones a los siete cadetes acusados

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Persecución y aprehensión de un joven de 18 años que robó una moto en el centro de Santa Fe

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Rescataron a un menor de 13 años que sufrió una descarga eléctrica en una cancha de fútbol tras tocar un cable

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

La Cena de los Tontos llega a Santa Fe: Martín Bossi, Gustavo Bermúdez y Laurita Fernández en escena

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional 50 años de amor

Paz Martínez llega a Santa Fe con su gira nacional "50 años de amor"

Bandalos Chinos presenta Vándalos en Santa Fe: Será un gran show

Bandalos Chinos presenta "Vándalos" en Santa Fe: "Será un gran show"

Los Pérez García regresan a Tribus presentando Ikigai, su nuevo y esperado disco de estudio

Los Pérez García regresan a Tribus presentando "Ikigai", su nuevo y esperado disco de estudio