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Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

En el marco del Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora, la ministra Silvia Ciancio celebró el trabajo de los equipos de salud y la implementación de operativos fuera de los efectores. Con el programa Vax Team en las escuelas, las dosis de los 5 y 11 años crecieron hasta 7 puntos.

26 de agosto 2026 · 12:55hs
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Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

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Vacunación en Santa Fe: Provincia superó el 90% de cobertura en bebés y crecen las dosis aplicadas en escuelas

La ministra de Salud, Silvia Ciancio, encabezó este miércoles una jornada por el Día Nacional del Vacunador y la Vacunadora, que reunió en la ciudad de Santa Fe a integrantes de los equipos de enfermería que llevan adelante las estrategias de vacunación en el centro norte de la provincia de Santa Fe.

Durante el encuentro en el Museo de la Constitución Nacional, se expusieron los resultados de las políticas públicas implementadas para revertir el descenso de inmunizaciones registrado a nivel país en la última década, ponderando la labor diaria en efectores y el despliegue de operativos territoriales en los 19 departamentos.

En ese contexto, Ciancio valoró la vocación del personal en cada rincón de la provincia y subrayó la necesidad de “mostrar al país que la estrategia de la provincia de Santa Fe, es única y es una decisión del gobernador, Maximiliano Pullaro, que provoca buenos resultados ya que mejoramos en la cobertura de todas las vacunas”.

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La ministra aseguró que “ninguna otra provincia generó una estrategia diferente”, mientras que “en Santa Fe lo que definió el gobernador era que teníamos que hacer algo diferente, porque si nos seguíamos quedando dentro de los Centros de Salud, esperando que la gente vaya a vacunarse, estos resultados no lo íbamos a obtener”, manifestó y destacó: “Nosotros acercamos la vacuna a la comunidad y eso es lo que queremos seguir haciendo porque nos da resultado”.

Coberturas alcanzadas

En cuanto a los registros sanitarios consolidados, las coberturas en menores de un año superaron el 90 % en 2025 en vacunas esenciales como BCG (91,8 %), Quíntuple (93,5 %), Neumococo (93,7 %), Meningococo (92,1 %), Rotavirus (91,2 %), IPV (93,4 %) y Hepatitis B (89,3 %), mientras que en la población de un año sobrepasaron el 80 % en Triple Viral (80,8 %), Neumococo (78,6 %) y Hepatitis A (81,6 %).

En paralelo, la campaña contra el Virus Sincicial Respiratorio alcanzó en lo que va del 2026 al 73 % de las personas gestantes (15.749 dosis), cuatro puntos por encima de lo alcanzado el año pasado para esta misma altura del año; la vacunación antigripal creció un 18,3 % respecto al año anterior, con 452.550 dosis aplicadas; y el esquema contra el dengue sumó 171.397 aplicaciones, con una adherencia del 64,27 % en segundas dosis y picos superiores al 76% en mayores de 40 años.

El impacto de Vax Team en números

Respecto a la edad escolar, la implementación de la campaña lúdico-pedagógica Vax Team -articulada con los ministerios de Educación y Cultura- traccionó un incremento de entre 5 y 7 puntos porcentuales en las coberturas del primer semestre de 2026 en comparación con 2025. Los refuerzos a los 5 años mostraron subas en Triple Bacteriana Celular (de 25,5 % a 30,4 %), Varicela (de 23,8 % a 28,5 %) e IPV (de 24,8 % a 30,6 %), tendencia que se replicó a los 11 años con aumentos en Triple Bacteriana Acelular (de 26,4 a 33,5 %), VPH femenino (de 28,3 a 33,3 %) y Meningococo (de 26 % a 32,5 %), proyectando su expansión al nivel inicial desde septiembre.

En ese sentido, la secretaria general del Ministerio de Educación, Maria Martín, aseguró que “tenemos más de 1.700 escuelas primarias donde trabajamos en equipo, bajo las instrucciones del Ministerio de Salud para poder hacer llegar el álbum y buscar estrategias concretas que permitan revertir una situación difícil”, valorando además que “la escuela abre sus puertas, acompaña, integra y funciona con ese rol tan importante”.

Actividades de la jornada

La jornada incluyó la exposición de experiencias de trabajo territorial a cargo de equipos de las Regiones de Salud del centro norte provincial -Santa Fe, Ceres, Reconquista y Rafaela-, quienes compartieron las estrategias locales para facilitar el acceso a la vacunación. El encuentro culminó con un taller participativo enfocado en analizar los desafíos y potencialidades de Vax Team, orientado a proyectar nuevas herramientas de cara a las próximas etapas de la campaña.

Participaron de la actividad, los secretarios de Salud, Andrea Uboldi; y de Gestión y Fortalecimiento Institucional, Gonzalo Chiesa; y la subsecretaria de Salud de la Municipalidad de Santa Fe, Lorena Massari, entre otros.

vacunación Santa Fe dosis escuelas
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