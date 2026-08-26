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La UEFA levantó el boicot contra la FIFA

El organismo europeo decidió poner fin al boicot tras recibir garantías sobre el fallido proyecto de participaciones privadas impulsado por Gianni Infantino.

Ovación

Por Ovación

26 de agosto 2026 · 12:51hs
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La UEFA levantó el boicot contra la FIFA

La UEFA decidió poner fin al boicot a las competiciones de la FIFA después de recibir garantías de que el proyecto para vender participaciones privadas, impulsado por Gianni Infantino, no volverá a avanzar. La decisión será comunicada a las 55 federaciones que integran el organismo europeo, aunque la relación entre Aleksander Ceferin y el presidente de la FIFA continúa marcada por las diferencias.

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Garantías para volver a competir

La decisión de la UEFA se produjo después de que sus principales dirigentes recibieran garantías suficientes respecto del proyecto que había generado una fuerte preocupación dentro del fútbol europeo.

Según trascendió, el organismo recibió la confirmación de que el plan que pretendía incorporar participaciones privadas en determinadas estructuras de la FIFA no será llevado adelante. La iniciativa había provocado un fuerte rechazo por las posibles consecuencias que podía generar sobre la organización y el equilibrio del fútbol internacional.

Los máximos dirigentes de la UEFA se reunirán este jueves en Mónaco para comunicar formalmente la decisión a las 55 asociaciones miembro.

De esta manera, el organismo europeo volverá a participar normalmente de las competiciones de la FIFA, aunque el levantamiento del boicot no significa el final del conflicto político entre ambas instituciones.

Ceferin mantiene su postura contra Infantino

A pesar del acuerdo alcanzado sobre el proyecto de las participaciones privadas, Aleksander Ceferin continúa siendo uno de los principales críticos de Gianni Infantino.

El presidente de la UEFA volvió a plantear esta semana que el máximo dirigente de la FIFA debería dejar su cargo. Ceferin considera que Infantino no cuenta con el respaldo suficiente dentro de la comunidad futbolística y confía en que pueda comprender esa situación.

Su postura no se limita solamente a quienes tienen derecho a voto en las elecciones de la FIFA. También apunta al respaldo que Infantino posee entre aficionados, futbolistas, exjugadores y entrenadores.

En caso de que el presidente de la FIFA decida presentarse nuevamente a las elecciones previstas para marzo, Ceferin aseguró que la UEFA podría impulsar a un candidato para enfrentarlo, aunque por el momento no existe una definición sobre quién podría ocupar ese lugar.

Además, el dirigente esloveno rechazó la acusación de que la UEFA actúa en beneficio de las federaciones y los clubes más poderosos del mundo.

Así, mientras el fútbol europeo retoma su participación en las competencias de la FIFA, la disputa política entre Ceferin e Infantino continúa abierta y promete sumar nuevos capítulos de cara a las próximas elecciones.

UEFA FIFA
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