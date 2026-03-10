Pronostican varios días de sol en Santa Fe y temperaturas en ascenso

Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

10 de marzo 2026 · 07:19hs
José Busiemi

El comienzo de martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada húmeda, con sol y algunas nubes y una temperatura a las 7.30 de la mañana de 18.7° y se espera que la máxima alcance los 31°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, con una configuración de las masas de aire similar a la de ayer, las condiciones se mantienen estables en la región. Esta situación debería permitir que las jornadas se mantengan mayormente soleadas, con alguna nubosidad por momentos y con temperaturas que si bien tienden al suave descenso de las mínimas durante la jornada de hoy, en general su comportamiento debería ser en suave y gradual ascenso.

Miércoles con cielo despejado, o con leve nubosidad con condiciones estables a relativamente estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 18º y máxima 31º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, rotando al sureste, hacia últimas horas del día.

En tanto el jueves se espera una jornada con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos, condiciones estables a relativamente estables y temperaturas con poco cambio y suave tendencia en ascenso: mínima 19º y máxima 33º. Vientos leves a moderados predominando del sector este, oscilando entre el noreste y el sureste.

Por último, viernes con cielo despejado, o con leve nubosidad por momentos. Condiciones relativamente estables y temperaturas con poco cambio de las mínimas, 19º y suave ascenso de las máximas, 34º. Vientos leves a moderados del sector este/noreste, rotando al nor/noreste.

