El aviso de Rosso en Unión: "Si la situación con Racing no prospera tomaremos otras medidas"

El tesorero de Unión, Rodrigo Rosso, dijo que no hay "respuesta" de Racing tras la intimación por la venta de Juan Nardoni: "No queremos quebrar la relación"

En Unión siguen de cerca dos operaciones que involucran a Racing y que aún generan dudas en la dirigencia. Se trata de las ventas de Adrián Balboa y Juan Nardoni , por las cuales se espera información más precisa. Por tal motivo, se mandó una intimación de una semana y está pronto a expirar sin respuesta.

El tema fue abordado por el tesorero de la institución, Rodrigo Rosso, durante su participación en el programa La Central Deportiva, que se emite por Cadena 3 Santa Fe (101.7). Allí explicó que Unión envió una intimación formal.

Rosso aclaró que se trata de dos situaciones distintas. En el caso de Adrián Balboa, Racing sí envió un informe con detalles de la transferencia. “Son dos casos diferentes. Por Balboa, Racing nos envió un informe con los detalles de la operación en 1.000.000 de dólares brutos. Después hay gastos de casi el 40%, que incluyen impuestos de venta, comisiones de representantes y mecanismos de solidaridad. De ese remanente, a Unión le corresponden 120.000 dólares. No es lo que se decía”, explicó.

Además, detalló cómo se estructuró el pago inicial de la operación. “En la primera cuota se deducen los gastos y Racing nos giró 46 millones de pesos. El resto lo debe pagar en junio. Por ahí la gente se hace la idea de que vamos a recibir un dinero y es otro”, sostuvo.

Unión espera respuestas de Racing tras la intimación

De todas maneras, el dirigente señaló que el club solicitó documentación respaldatoria para confirmar los números de la operación. “Al margen de eso, intimamos a Racing para que presente la documentación que avale que la operación es como la que ellos describen”, agregó.

Adrián Balboa IG fcnizhnynovgorod

El panorama es distinto en la transferencia de Juan Nardoni a Gremio. Según Rosso, Unión aún no recibió ningún pago ni información sobre las condiciones de esa venta. “Es diferente, porque no nos transfirieron nada y tampoco nos brindaron información. Seguimos tratando de que esto se solucione por las vías institucionales”, explicó.

Pese a la preocupación, desde el club prefieren mantener el diálogo antes de avanzar hacia un conflicto mayor. “Hay buena relación y siempre se respetaron los pagos, por lo que no queremos quebrar todo. Pero si vemos que esta situación no prospera tomaremos otras medidas”, advirtió.

image Rosso dijo que Unión no recibió nada de Racing por la venta de Nardoni.

Unión no quiere llegar a tomar otras medidas

En ese sentido, Rosso también se refirió a los cambios dirigenciales en Racing y a la necesidad de mantener una relación institucional correcta. “Víctor Blanco y Diego Milito son diferentes y tienen sus formas de gestionar, pero nosotros somos socios y nos tenemos que llevar bien para no llegar a términos mayores”, comentó.

De todas maneras, dejó en claro que existe una instancia formal para resolver la situación si no aparece una solución. “En el peor de los escenarios existe una cámara de resolución de conflictos de la Asociación del Fútbol Argentino, que puede interceder para solucionar el problema”, señaló.

Mientras tanto, en Unión prefieren no contar con ese dinero dentro de su planificación económica. “Ayudaría mucho cobrar lo de Nardoni, pero no podemos contemplar ese ingreso. No sabemos si lo vendieron en una, dos o tres cuotas”, concluyó Rosso.