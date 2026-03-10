Francisco Cerúndolo perdió con Draper y quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells

Francisco Cerúndolo cayó ante el británico Jack Draper por 6-1 y 7-5 y quedó eliminado en el Masters 1000 de Indian Wells.

El tenista argentino Francisco Cerúndolo (20°) cayó 6-1 y 7-5 con el británico Jack Draper (14°) y quedó eliminado del Masters 1000 de Indian Wells.

La raqueta de 27 años llegaba a este encuentro tras vencer en la cuarta ronda al francés Benjamín Bonzi, el pasado sábado, por 6-4, 5-7 y 7-6(5). Por su parte, el británico de 24 años venía de vencer al español Roberto Bautista Agut por 3-6, 6-3 y 6-2.

En un partido que duró una hora y 18 minutos en la cancha 2 del Indian Wells Tennis Garden, Cerúndolo fue superado por completo en el primer set, cayendo por 6-1 ante Draper que busca defender el título de este Masters 1000 obtenido el año pasado.

Ya en la segunda manga, el argentino emparejó el desarrollo del partido y llegó a estar 5-5, pero el británico mantuvo su saque y luego se quedó con el de Cerúndolo, ganando así esta llave por 7-5.

En la próxima ronda, Draper enfrentará a nada más y nada menos que el serbio Novak Djokovic (3°) que venció por 6-4, 1-6 y 6-4 al estadounidense Aleksandar Kovacevic.

La mala racha de Francisco Cerúndolo en el circuito

Con este resultado, Cerúndolo estira su mala racha en este certamen ya que nunca pudo superar esta instancia en cuatro participaciones. Tanto en 2023 como en 2024, quedó eliminado en la tercera ronda y, en la edición pasada, perdió en la cuarta ronda.

Además, esta derrota significó la primera de Cerúndolo ante Draper ya que, en sus dos enfrentamientos, lo había vencido, tanto en el ATP 250 de Lyon, Francia, como en el tie-break de la Copa Davis 2024.

Así, el único argentino que sigue de pie en este Masters 1000 de Indian Wells es Sebastián Báez (53°) que enfrentará este lunes al ruso Daniil Medvedev (11°).