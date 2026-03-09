Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión visitará a Independiente siendo uno de los más implacables de la zona A

Unión visita a Independiente por la 10ª fecha del Apertura con un dato que ilusiona: es uno de los que más goles marcó en la zona A y con la mejor diferencia

9 de marzo 2026 · 15:21hs
Unión se prepara para afrontar una parada de riesgo este martes cuando visite a Independiente, desde las 19.45, por la 10ª fecha de la zona A del Apertura. El Tate llegará a Avellaneda con un dato que respalda su buen momento ofensivo. Causalidad y no una casualidad.

El equipo santafesino se convirtió en el que más remates al arco acumula en lo que va del certamen, una estadística que explica por qué se transformó en uno de los ataques más peligrosos del grupo.

Independiente y Unión, lo más goleadores de la zona A

Los números lo reflejan: Unión suma 11 goles en la zona A, igual que su próximo rival. Sin embargo, el Tate ostenta una mejor diferencia de gol (+6), lo que le permite destacarse dentro de la tabla de rendimiento ofensivo.

Unión buscará estirar el invicto ante Independiente.

Por eso, el cruce en el estadio Libertadores de América promete emociones. Se enfrentarán dos equipos que comparten eficacia en ataque y que han demostrado capacidad para lastimar a sus rivales.

Además del desafío que implica jugar ante uno de los grandes del fútbol argentino, Unión tendrá otro objetivo claro: defender su racha positiva, ya que el Rojiblanco acumula cuatro partidos sin perder y buscará extender ese invicto para seguir prendido en la pelea de la zona.

Con un ataque encendido y números que lo respaldan, el Tate llega con argumentos para animar un duelo que, en la previa, promete ser uno de los más atractivos de la jornada.

