Uno Santa Fe | Policiales | narcos

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Tras meses de investigación, la Justicia y la Policía Federal atraparon a un cabecilla y su organización criminal que distribuía cocaína en distintos puntos de la ciudad.

Juan Trento

Por Juan Trento

25 de septiembre 2025 · 10:27hs
En un megaoperativo coordinado por la Policía Federal Argentina (PFA) y el Ministerio Público de la Acusación (MPA), fueron detenidos diez integrantes de una organización narco-criminal que operaba en el barrio Tablada de Rosario. La banda recibía estupefacientes por el río Paraná para luego distribuirlos al menudeo en distintos puntos de la ciudad.

Investigación desde febrero

La investigación comenzó en febrero de 2025 por pedido de la Fiscalía Regional Rosario, en el marco de la ley Antinarcóticos N° 14.239. A partir de allanamientos iniciales se detuvo a seis personas y se identificó a nueve hombres y una mujer, entre ellos el presunto cabecilla de la organización.

Se detectaron quince domicilios en barrio Tablada y zonas aledañas donde se realizaban actividades de venta de drogas.

Allanamientos y detenciones

Durante los allanamientos simultáneos, la PFA, el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) y la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Rosario arrestaron a diez personas. El jefe de la banda cayó en la vía pública cuando intentaba recoger un cargamento de drogas en la ribera del río Paraná.

Droga y elementos secuestrados

En los procedimientos se secuestraron: numerosas dosis de cocaína listas para la venta, elementos de fraccionamiento, una réplica de pistola calibre 9 mm y municiones. Además secuestraron dinero: $178.000 y 1.000 dólares, tres automóviles, joyas de oro, una balanza de precisión, dos computadoras y quince teléfonos celulares y documentación de interés para la causa.

Cargos y proceso judicial

La Fiscalía Regional del MPA Rosario ordenó que los detenidos permanezcan privados de su libertad e imputados como presuntos infractores de la ley Antinarcóticos N° 14.239. Se continuará la investigación para desarticular completamente la red de narcotráfico que operaba en la zona.

