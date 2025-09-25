Uno Santa Fe | Santa Fe | Pullaro

Pullaro: "Los últimos dos años fueron los menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe"

El gobernador de Santa Fe destacó la baja en homicidios y robos, y lo atribuyó a un trabajo coordinado entre fuerzas de seguridad, la Justicia y la Legislatura

25 de septiembre 2025 · 13:50hs
Pullaro: Los últimos dos años fueron los menos violentos del siglo en la provincia de Santa Fe

El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró este jueves que los últimos dos años fueron “los menos violentos del siglo” en la provincia de Santa Fe, en referencia a la baja sostenida de homicidios y robos registrada en las principales ciudades. El mandatario lo atribuyó al trabajo conjunto de la Policía, el Servicio Penitenciario, el Poder Judicial y al respaldo de la Legislatura provincial, que permitió sancionar nuevas herramientas legales.

“Hoy tenemos una nueva policía que está trabajando y un sistema que empieza a funcionar cada vez mejor”, expresó Pullaro. Además, remarcó que, por primera vez en un mes y medio, en la jornada del miércoles “no se registraron heridos de arma de fuego, homicidios ni balaceras contra viviendas en toda la provincia”.

Policías mejor remunerados

Pullaro defendió la política salarial de su gestión y aseguró que los policías santafesinos son los mejores pagos del país. Indicó que, pese a los recortes aplicados por el Gobierno nacional, la provincia decidió priorizar los fondos para las fuerzas de seguridad.

“Un policía de la provincia cobra, desde las jerarquías intermedias hacia abajo, el doble que un miembro de las fuerzas federales”, afirmó. Según detalló, la base salarial ronda el millón de pesos, a lo que se suman adicionales: 450 mil pesos por trabajo en calle y hasta 1,4 millones para la Tropa de Operaciones Especiales.

“Quisiéramos que ganen más, pero hoy podemos asegurar que la mayoría de nuestros policías perciben sueldos muy superiores al resto del país”, agregó.

Enfrentar al narcotráfico

El gobernador sostuvo que la reducción de la violencia en Rosario estuvo vinculada al control del sistema penitenciario. “El problema estaba en que las órdenes se daban desde las cárceles. Hoy logramos controlar las prisiones y eso permitió bajar la conflictividad y evitar que muchos delitos se cometan en la calle”, indicó.

También advirtió que, además del narcotráfico, el microtráfico se convirtió en un desafío central. Recordó que su gobierno impulsó la Ley de Narcomenudeo y la reforma del Código Procesal Penal para dotar de mayores facultades a las fuerzas.

“Al narcotráfico hay que enfrentarlo todos los días, sin dejar de observar lo que sucede ni descuidar las estadísticas criminales”, remarcó.

