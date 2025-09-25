Uno Santa Fe | Escenario | lanzamiento

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Se trata de la nueva canción de la cantautora santafesina. La pieza musical nace de un viaje a la provincia de Misiones donde conoció a las mujeres de la comunidad guaraní vendedoras ambulantes de orquídeas

25 de septiembre 2025 · 11:38hs
Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez publicó su nueva canción, "Las dueñas de las orquídeas". La pieza musical nace de un viaje a la provincia de Misiones donde la cantautora santafesina conoció a las mujeres de la comunidad guaraní vendedoras ambulantes de orquídeas.

Con este lanzamiento, producido por Ignacia Etcheverry, Candela reafirma su presencia en la escena regional con una voz propia tanto en el plano de la narrativa como en el de la enunciación oral.

Escuchá "Las dueñas de las orquídeas"

Entretejido coral de la canción

"Las dueñas de las orquídeas" es una canción que nace coralmente, entre mujeres que hablan, se ven, hacen y escuchan. Candela se inspiró en las mujeres de la comunidad guaraní, vendedoras ambulantes de orquídeas. De ellas supo a partir de un viaje a Misiones.

Esta provincia hermana cuenta con más de 180 especies de orquídeas (de las casi 300 que existen en toda la Argentina). Muchas de ellas son nativas y se hallan sólo en la Selva Misionera, por lo que su protección y cuidado resultan vitales para la preservación de la biodiversidad.

En la mitad de la canción aparece un relato. Se trata de un extracto del Mito del Colibrí, muy presente entre la comunidad guaraní. Candela lo recibió de la bióloga y antropóloga Celeste Medrano, investigadora del Conicet en la ciudad de Santa Fe.

Candela Fernandez

Cantante y compositora nacida en la ciudad de Santa Fe. Desde 2019, lleva adelante su proyecto electro pop en formato duo set. En él conviven diálogos entre recursos analógicos y electrónicos, impregnados del decir de la canción de autor/a.

En 2021 estrenó su EP "Fauna". Su segundo EP (“Celebración”), producido por Tatu Estela y Lucio Paolucci, resultó ganador del programa Mentorías 2022 de Santa Fe Capital de la Música. "Las dueñas de las orquídeas" es su material más flamante, producido por Ignacia Etcheverry.

Compartió escenarios, ciclos y aperturas de shows de artistas como Hilda Lizarazu, Marilina Bertoldi, Lula Bertoldi, Charo Bogarín, Sofía Viola, Lucy Patané, Paula Maffía, Julieta Laso y Dat García. Obtuvo mención como “Mejor Voz Femenina” según Revista Poquet (Santa Fe, 2019), y mención en la 12° Bienal de Arte Joven (UNL, 2016).

“Candela Fernández tiene esa rara cualidad de unir una voz poderosa con un relato auténtico: en Las dueñas de las orquídeas, la historia de mujeres trabajadoras se vuelve canción y emoción. Desde la producción decidimos mantener lo despojado, para que el aire y los silencios abracen la fuerza de su voz y la historia que trae con esta canción".

Ignacia Etcheverry

lanzamiento canción
Noticias relacionadas
Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Bravos Muchachitos! celebra el día de la Lealtad Ricotera en Tribus

Mini Villano y Ale Collado presentan Clásicos del Rock

Mini Villano y Ale Collados presentan Clásicos del Rock

el arte como puente: llega el segundo encuentro de inclusion, arte y diversidad

El arte como puente: llega el Segundo Encuentro de Inclusión, Arte y Diversidad

el prestigioso moscow state ballet llega el 26 de noviembre a santa fe, con una gala del cascanueces

El prestigioso Moscow State Ballet llega el 26 de noviembre a Santa Fe, con una gala del Cascanueces

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras