Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Se trata de la nueva canción de la cantautora santafesina. La pieza musical nace de un viaje a la provincia de Misiones donde conoció a las mujeres de la comunidad guaraní vendedoras ambulantes de orquídeas

Candela Fernandez publicó su nueva canción, "Las dueñas de las orquídeas". La pieza musical nace de un viaje a la provincia de Misiones donde la cantautora santafesina conoció a las mujeres de la comunidad guaraní vendedoras ambulantes de orquídeas.

Con este lanzamiento, producido por Ignacia Etcheverry, Candela reafirma su presencia en la escena regional con una voz propia tanto en el plano de la narrativa como en el de la enunciación oral.

Escuchá "Las dueñas de las orquídeas"

Entretejido coral de la canción

"Las dueñas de las orquídeas" es una canción que nace coralmente, entre mujeres que hablan, se ven, hacen y escuchan. Candela se inspiró en las mujeres de la comunidad guaraní, vendedoras ambulantes de orquídeas. De ellas supo a partir de un viaje a Misiones.

Esta provincia hermana cuenta con más de 180 especies de orquídeas (de las casi 300 que existen en toda la Argentina). Muchas de ellas son nativas y se hallan sólo en la Selva Misionera, por lo que su protección y cuidado resultan vitales para la preservación de la biodiversidad.

En la mitad de la canción aparece un relato. Se trata de un extracto del Mito del Colibrí, muy presente entre la comunidad guaraní. Candela lo recibió de la bióloga y antropóloga Celeste Medrano, investigadora del Conicet en la ciudad de Santa Fe.

Candela Fernandez

Cantante y compositora nacida en la ciudad de Santa Fe. Desde 2019, lleva adelante su proyecto electro pop en formato duo set. En él conviven diálogos entre recursos analógicos y electrónicos, impregnados del decir de la canción de autor/a.

En 2021 estrenó su EP "Fauna". Su segundo EP (“Celebración”), producido por Tatu Estela y Lucio Paolucci, resultó ganador del programa Mentorías 2022 de Santa Fe Capital de la Música. "Las dueñas de las orquídeas" es su material más flamante, producido por Ignacia Etcheverry.

Compartió escenarios, ciclos y aperturas de shows de artistas como Hilda Lizarazu, Marilina Bertoldi, Lula Bertoldi, Charo Bogarín, Sofía Viola, Lucy Patané, Paula Maffía, Julieta Laso y Dat García. Obtuvo mención como “Mejor Voz Femenina” según Revista Poquet (Santa Fe, 2019), y mención en la 12° Bienal de Arte Joven (UNL, 2016).

“Candela Fernández tiene esa rara cualidad de unir una voz poderosa con un relato auténtico: en Las dueñas de las orquídeas, la historia de mujeres trabajadoras se vuelve canción y emoción. Desde la producción decidimos mantener lo despojado, para que el aire y los silencios abracen la fuerza de su voz y la historia que trae con esta canción".

Ignacia Etcheverry