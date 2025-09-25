La película, inspirada en una novela de Alicia Barberis, se proyectará por primera vez el sábado 27 de septiembre en el marco del Día del Cine Santafesino. El drama, filmado en locaciones de Santa Fe, Rincón y Santa Clara de Buena Vista, aborda la violencia familiar desde una mirada sensible, con un fuerte mensaje de resistencia y esperanza.

"El infierno de los vivos": la ópera prima de Alberto Gieco tendrá su avant premiere en el Cine América

El cine santafesino sumará un nuevo capítulo a su historia con el estreno de El infierno de los vivos , la primera película de ficción del director, guionista y productor Alberto Gieco , que tendrá su avant premiere el próximo sábado 27 de septiembre a las 20 en el Cine América (25 de Mayo 3075) . La función será parte de las celebraciones por el Día del Cine Santafesino y contará con la presencia del elenco, el equipo técnico y creativo.

Rodada durante 2023 en distintas locaciones de Santa Fe, San José del Rincón y Santa Clara de Buena Vista , la película narra en 90 minutos la historia de Mariana, una adolescente de 15 años que huye de un hogar violento en busca de su padre biológico , con la esperanza de que la ayude a rescatar a su hermana menor. En ese viaje, marcado por fugas, encuentros y revelaciones, la protagonista descubre su fuerza interior .

“Estamos felices, orgullosos y expectantes por este momento por el que trabajamos tan duro durante más de 10 años”, aseguró Gieco, quien volvió a su ciudad natal después de residir durante décadas en San Pablo y Los Ángeles. “Esta película, desde el comienzo, es un acto de amor. Hubo un compromiso pasional con el trabajo, que aborda un tema sensible como la violencia familiar sin caer en el sensacionalismo. Es la afirmación de una voz femenina que resiste y no se doblega”, sostuvo el realizador.

Una historia profunda sobre el dolor, la resiliencia y la libertad

Inspirada libremente en una novela de la escritora santafesina Alicia Barberis, El infierno de los vivos propone una experiencia cinematográfica que trasciende lo narrativo. Gieco explicó que su intención fue crear “una película bella, una experiencia sensorial que nos lleva a sentir profundamente el dolor y la soledad de la protagonista, como así también su determinación para no acatar una situación opresiva y luchar por su verdad”.

El estreno de la ópera prima coincide con el Día del Cine Santafesino, fecha que conmemora el fallecimiento del cineasta Juan Carlos Arch en 2006 y el aniversario del estreno de Tire Dié (1960), la emblemática obra de Fernando Birri. “Es un gran orgullo que la avant premiere se realice en esta jornada significativa”, destacó Gieco.

Avant premiere y proyección

La función especial del 27 de septiembre será el anticipo del estreno comercial, previsto para el 2 de octubre en el mismo espacio. “Sabemos que muchas personas están expectantes, por eso abrimos la posibilidad de que el público pueda adquirir su entrada y participar de este momento único”, explicó el director.

Las entradas están disponibles en la boletería del Cine América. Los socios del Cine Club podrán acceder a un ticket bonificado de $2000, mientras que las generales tienen un valor de $4000.

Reconocimientos internacionales

Antes de su llegada a las salas, El infierno de los vivos ya fue reconocida en festivales internacionales y seleccionada en eventos como Pöff Black Nights (Estonia), Ventana Sur (Buenos Aires), BAFICI, RiverRun Film Festival (Estados Unidos), el Festival de Cine Latinoamericano de Rosario y el Festival de Cine Global de Santo Domingo. Además, fue declarada de interés por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y por el Concejo Municipal de Santa Fe.

Con un relato potente, sensible y profundamente humano, la película de Gieco se prepara para marcar un hito en la producción audiovisual santafesina, poniendo en primer plano una historia que interpela, emociona y busca abrir el debate sobre una problemática que sigue presente en nuestra sociedad.