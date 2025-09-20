Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

La joven de 21 años, buscada desde 2024 por un homicidio en barrio Punta Norte, fue atrapada durante los allanamientos en Santa Rosa de Lima, donde además secuestraron drogas y dinero

Como corolario de una investigación de varias semanas, pesquisas Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante numerosos allanamientos en barrio Santa Rosa de Lima de la ciudad de Santa Fe. El operativo concluyó con la aprehensión de siete personas —tres mujeres y cuatro hombres— , identificadas como los principales investigados.

Durante las requisas en los distintos inmuebles, los agentes secuestraron 50 envoltorios de cocaína (11,2 gramos), seis envoltorios de marihuana (9,1 gramos), dos envoltorios de nylon con cocaína (24,7 gramos), 109 envoltorios de papel satinado, una balanza de precisión, una tablet, 14 teléfonos celulares, una tarjeta de telefonía, un paquete de papeles satinados, recortes de nylon y $271.350 en efectivo .

narcotrafico

Una prófuga por homicidio entre los detenidos

En medio de las detenciones, una de las mujeres intentó falsear su identidad. Sin embargo, el cotejo de sus huellas dactilares reveló que se trataba de F. D. O., de 21 años, quien tenía pedido de captura activo por el crimen de Leonela de Álvarez, ocurrido en noviembre de 2021 en barrio Punta Norte.

Según la investigación judicial, la mujer y su pareja asaltaron y apuñalaron a De Álvarez, de 31 años, el 12 de noviembre de ese año en la esquina de Estrada y La Pampa. La víctima falleció el 1° de diciembre en el hospital Cullen. Ambos sospechosos fueron detenidos en su momento, luego liberados, y nuevamente requeridos por la Justicia a partir del 26 de septiembre de 2024.

Los pasos judiciales

La Jefatura de la PDI informó los resultados de los allanamientos, las aprehensiones y el secuestro de droga al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó que los siete detenidos continúen privados de su libertad, sean identificados y se les forme causa como presuntos infractores de la ley provincial de Microtráfico N° 14.239.

Además, se notificó a la Fiscalía de Homicidios del MPA sobre la detención de la joven con pedido de captura activo por el asesinato de Leonela de Álvarez.