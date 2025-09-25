Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Por la cuarta fecha del Clausura Chijí Serenotti de Liga Santafesina, se registraron los triunfos de Sportivo Guadalupe, Colón de San Justo y Sanjustino

25 de septiembre 2025 · 09:45hs
Sportivo Guadalupe goleó a Nacional y es uno de los punteros de la zona 2

Cuando aún resta el juego entre Academia y Pucará, este miércoles se jugó el grueso de reprogramaciones de la cuarta fecha del Torneo Clausura de Primera A Chijí Serenotti de Liga Santafesina, donde Colón de San Justo venció a la vera de la laguna Setúbal y es líder de la Zona A del Clausura Norberto Serenotti.

En la Zona B, el campeón Sanjustino y Guadalupe hicieron lo propio y siguen en lo más alto, mientras que en Cabaña Leiva, Colón bajó a La Salle Jobson que también venía arriba. Esta noche de jueves, a partir de las 21, en Independiente de Santo Tomé, Academia Cabrera recibirá la visita de Pucará con el arbitraje de Juan Bonnin.

Guadalupe goleó a Nacional en el Clausura liguista

Seis cotejos se disputaron en la noche del miércoles en cumplimiento de la cuarta fecha del Torneo Clausura Norberto Serenotti de Primera A que organiza la Liga Santafesina de Fútbol. En el barrio Sur de la capital provincial, refrendando lo que venía haciendo en la primera competencia anual, Sportivo Guadalupe goleó a Nacional por 5 a 0 bajo el arbitraje de Alejandro Aguilera. Los goles para la escuadra conducida por el Flaco Tobaldo llegaron por intermedio de Esteban Sanguinetti en dos ocasiones, dos de Nicolás Jovellano y uno de Mauricio Kinkela.

El elenco del Flaco Tobaldo sumó el cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones.

El elenco del Flaco Tobaldo sumó el cuarto triunfo en igual cantidad de presentaciones.

En el campo de Deportes 8 de Enero, Colón de San Justo se impuso con claridad a Ciclón Racing por 2 a 0 con goles de Lautaro Fagioli y Alejandro Ojeda, mientras que en barrio Roma, Sanjustino dio cuenta de Newell´s al derrotarlo por 3 a 0 con dos goles de Nehemías González y uno de Matías Benegas. En Cabaña Leiva, Colón de Santa Fe goleó a La Salle Jobson por 4 a 1 con goles de (Bruno Venencia, Facundo Contreras, Lionel Jatón y Lorenzo Orzán. Además, en Santo Tomé, Independiente derrotó por la mínima diferencia a Juventud Unida de Candioti, y en el predio Nery Pumpido, La Perla del Oeste venció a Cosmos por 3 a 1.

Resultados 4° fecha Clausura Chijí Serenotti

La Salle Jobson 1 (Mauro Gutiérrez) – Colón 4 (Bruno Venencia, Facundo Contreras, Lionel Jatón y Lorenzo Orzán)

Ciclón Racing 0 – Colón de San Justo 2 (Lautaro Fagioli y Alejandro Ojeda)

Nacional 0 – Sportivo Guadalupe 5 (Esteban Sanguinetti x2, Nicolás Jovellano x2 y Mauricio Kinkela)

Independiente 1 (Federico Montoro) – Juventud Unida 0

Cosmos 1 (Matías Rotania) – La Perla del Oeste 3 (Julio Ocampo, Lucas Ojeda y Leandro Mayenfisch)

Newell’s Old Boys 0 – Sanjustino 3 (Matías Benegas y Nehemías González x2)

Gimnasia y Esgrima 2 (Santiago Rizzo y Lautaro García) – Deportivo Nobleza 0

Náutico El Quillá 1 (Ignacio Presser) – Universidad 1 (Ignacio Fantinatto)

Vecinal Gálvez 0 – Ciclón Norte 0

Ateneo Inmaculada 3 (Juan Chiaraviglio, Máximo Monella y Manuel Báez) – Unión 2 (Alan Sosa y Gerónimo Faría)

Colón de San Justo derrotó a Ciclón Racing en Guadalupe y es líder de la zona 1.

Colón de San Justo derrotó a Ciclón Racing en Guadalupe y es líder de la zona 1.

Síntesis

Nacional 0- Sportivo Guadalupe 5

Nacional: Orlando Cardozo; Raúl Lanche, Tobías Mena, Hernán Echagüe, Leandro Mansilla, Federico García, Jerónimo Vega, Jonatan Perezlindo, Facundo Chacón, Leonardo Fernández e Ian Medrano. DT: Mario Donetti.

Sportivo Guadalupe: Fernando Rossini; Agustín Palombarini, Máximo Morgans, Francisco Vera, Luis Díaz, Laureano Feludero, Esteban Sanguinetti, Nicolás Jovellano, Mauricio Kinkela, Facundo Dandolo y Francisco Serrano. DT: Adalberto Tobaldo.

Cambios: Gabriel Gómez x Vega, Uriel Barros x Mena, Javier Salinas x Chacón y Ramón Berón x Fernández (N); Leonardo Dalessandro x Feludero, Geremías Zalazar x Vera, Guillermo Previale x Dándolo, Sebastián Battaglia x Sanguinetti (G).

Goles: Nicolás Jovellano x 2, Esteban Sanguinetti x 2 y Mauricio Kinkela.

Amonestados: Hernán Echague, Leonardo Fernández y Gabriel Gómez (N); Agustín Palombarini, Mauricio Kinkela, Jeremías Zalazar y Guillermo Previale (G).

Cancha: Nacional

Árbitro: Alejandro Aguilera

-Posiciones

-Zona 1: Colón SJ 12, Independiente 9, UNL 8, Gimnasia y Esgrima y Ateneo Inmaculada 6; Unión, Pucará, Ciclón Racing y Nobleza 3; Academia Cabrera 1, Juventud Unida 0.

-Zona 2: Sanjustino y Sportivo Guadalupe 12; La Salle Jobson 9; Colón, Ciclón Norte y La Perla 7; Náutico El Quillá y Nacional 4; Newell´s 3; Vecinal Gálvez 2, Cosmos 0.

-Próxima fecha

-Zona 1: Vecinal Gálvez vs. Independiente, Juventud Unida vs. Gimnasia y Esgrima, Nobleza vs. Ciclón Racing, Colón de San Justo vs. Academia Cabrera, Pucará vs. Ateneo, Unión vs. UNL.

-Zona 2: Ciclón Norte vs. Cosmos, La Perla vs. Newell´s, Sanjustino vs. Nacional, Sportivo Guadalupe vs. La Salle Jobson, Colón vs. Náutico El Quillá.

