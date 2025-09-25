Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Unión A goleó al B en el Malvicino por la fecha 10 del Oficial

Siguió adelante la semana de Interzonales del Oficial Prefederal, con un claro éxito de Unión A sobre Unión B 88-57 en el estadio cubierto Ángel Malvicino

25 de septiembre 2025 · 14:46hs
Unión A goleó al B en el Malvicino por la fecha 10 del Oficial

Este miércoles siguió adelante la semana de Interzonales del Oficial Prefederal, con un claro éxito de Unión A sobre Unión B 88-57 en el estadio cubierto Ángel Malvicino, partido que fue televisado por el canal de Youtube ASB. A continuación todo el repaso.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 10

INTERZONALES

Martes 23 de septiembre

Rivadavia Juniors 81 (Francisco Spicchiali 21) - Gimnasia 88 (León Alfonso 19)

Regatas (SF) 59 (Augusto Parola 18) - El Quillá 62 (54-54) (Ignacio Locher 17)

Banco Provincial 75 (Conrado Guini 12) - CUST A 70 (Mauricio Bigliani 24)

Miércoles 24 de septiembre

Unión B 57 (Lucas Peralta 13) - Unión A 88 (Benjamín Jacquier 19)

Jueves 25 de septiembre

21.30 Alma Juniors vs. Almagro

Pasa a reprogramación

Sanjustino vs. Colón (SJ)

Posiciones - Zona A: Almagro A 17 (8-1); Unión B 16 (6-4); El Quillá 15 (5-5); Sanjustino 14 (5-4); CUST A 12 (2-8) y Rivadavia 12 (3-7)(-1).

Posiciones - Zona B: Gimnasia 19 (9-1); Alma Juniors 15 (6-3); Unión A 15 (5-5); Banco 14 (4-6); Colón (SJ) 12 (3-6); Regatas (SF) 12 (2-8).

Oficial Prefederal Unión A
