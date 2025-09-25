El Colón dinámico que prepara Medrán en Colón para visitar a Estudiantes (BA)

El DT de Colón, Ezequiel Medrán, ya tendría los 11 para visitar a Estudiantes (BA) por la 33ª fecha del grupo B de la Primera Nacional

Colón atraviesa la recta final de una temporada terrorífica en la Primera Nacional y se alista para afrontar la 33ª fecha del Grupo B el sábado visitando a Estudiantes (BA) . Con la permanencia asegurada y ya sin objetivos, el entrenador Ezequiel Medrán aprovecha para darle rodaje a varios juveniles.

• LEER MÁS: Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

En la práctica de este jueves por la mañana en el predio, el DT volvió a trabajar con los mismos nombres que había parado en la jornada anterior, lo que perfila con mayor claridad los 11 titulares. Entre las novedades se destaca la inclusión de Tomás Paredes en el arco, además de Kevin Colli, Lautaro Gaitán y Facundo Taborda en la mitad de la cancha. Nicolás Thaller es baja por una molestia en los isquiotibiales, mientras que Luis Rodríguez tampoco llegaría.

• LEER MÁS: Ezequiel Medrán pone más cosas en juego que Colón

El esquema que ensaya Medrán podría ser un 4-2-3-1 o un 4-4-1-1, con menos rigidez y mucho protagonismo para los pibes del club. La lógica detrás de esta elección pasa por darle minutos a los más jóvenes, teniendo en cuenta que los últimos dos partidos no definen nada en lo numérico.

• LEER MÁS: El enorme gesto de Alan Forneris con Colón que marca su sentido de pertenencia

La otra misión de Colón

De todos modos, hay un condimento especial: cortar la racha de nueve partidos sin victorias, una mochila que arrastra el Sabalero y que también pesa en la gestión del propio Medrán, que todavía no pudo ganar desde que asumió el cargo.

Ezequiel Medrán Medrán prueba otras opciones para intentar romper la mala racha en Colón. UNO Santa Fe | José Busiemi

Este viernes, Colón tendrá su última práctica antes del viaje a Buenos Aires, donde intentará dar señales de recuperación y cerrar el torneo con otra cara.

Los 11 de Colón para visitar a Estudiantes (BA)

Tomás Paredes; Zahir Ibarra, Gonzalo Soto, Guillermo Ortiz y Facundo Castet; Kevin Colli, Nicolás Talpone, Lautaro Gaitán y Facundo Taborda; Christian Bernardi; e Ignacio Lago.