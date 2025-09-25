Uno Santa Fe | Colón | Colón

El enorme gesto de Alan Forneris con Colón que marca su sentido de pertenencia

Se conoció la información del gran gesto que tuvo Alan Forneris con Colón y que la dirigencia no informó como debía hacerlo

25 de septiembre 2025 · 08:56hs
Alan Forneris le donó a Colón el 15% que le correspondía por su traspaso a Racing.

Alan Forneris le donó a Colón el 15% que le correspondía por su traspaso a Racing.

En el mes de junio, Alan Forneris se convirtió en Racing, luego de que la dirigencia de La Academia llegara a un acuerdo con sus pares de Colón para adquirir el 80% de la ficha del volante.

Forneris le donó a Colón el 15% de su transferencia

En su momento, se mencionó que la cifra de la operación fue de 1.2000.000 dólares limpios para el Sabalero que se cobraría en cuotas.

Y en las últimas horas se dio a conocer la información respecto a un enorme gesto que tuvo Forneris con el club y que se trató de una decisión personal, sin que hubiese nada firmado.

LEER MÁS: Vignatti no será candidato a presidente de Colón y el elegido es Alonso

La realidad indica que Forneris decidió donar el 15% de la transferencia que el jugador debía cobrar y ese dinero fue a parar a la tesorería de la entidad rojinegra.

En función a los montos mencionados, se dice que Forneris habría donado 180.000 dólares. Una cifra más que importante, que demuestra el gran sentido de pertenencia del jugador por el club que lo formó.

