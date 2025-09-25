Almagro B superó a República en el inicio de la segunda rueda de la A2 del Oficial

Uno Santa Fe | Ovación | Almagro

En el Juan Carlos Spies, Almagro B metió un triunfo cotizado ante el escolta, República del Oeste, en el adelantado por la fecha 12 de la zona A2 del Oficial

25 de septiembre 2025 · 14:51hs
En el Juan Carlos Spies, Almagro B metió un triunfo cotizado al batir al escolta del certamen, República del Oeste, en el adelantado por la Fecha 12 de la zona A2 del Oficial.

Este jueves se completaba la programación. El único puntero, Colón (SF), visitará a Macabi.

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 12

Miércoles 24 de septiembre

Almagro B 68 (Bautista Ordoñez 14) - República del Oeste 52 (Ignacio Marchetti 13)

Jueves 25 de septiembre

21.30 Regatas Coronda vs. Centenario

21.30 Macabi vs. Colón (SF)

21.30 Kimberley vs. CUST B

22.00 UNL vs. Alumni (en República del Oeste)

Libre: Santa Rosa

TABLA DE POSICIONES

Colón 19 (9-1); República del Oeste 19 (8-3); Almagro B 18 (7-4); Alumni y Regatas Coronda 17 (7-3); Kimberley y Macabi 15 (5-5); UNL y CUST B 13 (3-7); Santa Rosa 12 (2-8) y Centenario 10 (0-10)

