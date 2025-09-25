Almagro B superó a República en el inicio de la segunda rueda de la A2 del Oficial

En el Juan Carlos Spies, Almagro B metió un triunfo cotizado al batir al escolta del certamen, República del Oeste, en el adelantado por la Fecha 12 de la zona A2 del Oficial.
En el Juan Carlos Spies, Almagro B metió un triunfo cotizado ante el escolta, República del Oeste, en el adelantado por la fecha 12 de la zona A2 del Oficial
Por Ovación
Este jueves se completaba la programación. El único puntero, Colón (SF), visitará a Macabi.
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 12
Miércoles 24 de septiembre
Almagro B 68 (Bautista Ordoñez 14) - República del Oeste 52 (Ignacio Marchetti 13)
Jueves 25 de septiembre
21.30 Regatas Coronda vs. Centenario
21.30 Macabi vs. Colón (SF)
21.30 Kimberley vs. CUST B
22.00 UNL vs. Alumni (en República del Oeste)
Libre: Santa Rosa
TABLA DE POSICIONES
Colón 19 (9-1); República del Oeste 19 (8-3); Almagro B 18 (7-4); Alumni y Regatas Coronda 17 (7-3); Kimberley y Macabi 15 (5-5); UNL y CUST B 13 (3-7); Santa Rosa 12 (2-8) y Centenario 10 (0-10)