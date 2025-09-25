Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo Estudiantes recibirá este jueves a Flamengo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la ida el equipo brasileño ganó 2-1 25 de septiembre 2025 · 09:24hs

Estudiantes y Flamengo jugarán este jueves desde las 21.30, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la Copa Libertadores. El cuadro de La Plata, que perdió por 2-1 en la ida y mantiene intacta la ilusión de dar vuelta la serie, viene de ganar por la liga local, y el Mengao solo perdió uno de sus últimos doce partidos. El ganador de esta serie enfrentará a Racing, que eliminó a Vélez, en las semifinales.

Cómo llegan Estudiantes y Flamengo al duelo por la Copa Libertadores Los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán la épica que les permita sacar el pasaje a semifinales, con la obligación de ganarle a uno de los mejores equipos del continente y con la motivación de que fueron superiores en el complemento del enfrentamiento de ida. Además, se impusieron con una escuadra alternativa por la mínima a Defensa y Justicia en UNO, con un tanto de Lucas Alario, consiguiendo treparse hasta la tercera plaza de la Zona A del Torneo Clausura.

El Fla, casi imbatible, perdió únicamente dos encuentros desde que disputó el Mundial de Clubes y mantiene un invicto de nueve partidos. Llega a La Plata con la intención de volver a mostrar su mejor juego, con devoción por la presión y las combinaciones por la banda, que pudo lucir durante el primer tiempo de la ida, pero que no logró plasmar en el segundo. En la previa, lanzó un polémico comunicado por el arbitraje que dio como resultado la anulación de la expulsión a Gonzalo Plata, que podrá estar presente. Árbitro: Piero Maza VAR: José Cabero Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi Hora: 21.30 TV: Fox Sports