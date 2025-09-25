Uno Santa Fe | Ovación | Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes recibirá este jueves a Flamengo por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En la ida el equipo brasileño ganó 2-1

25 de septiembre 2025 · 09:24hs
Estudiantes recibe a Flamengo buscando las semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes recibe a Flamengo buscando las semifinales de la Copa Libertadores.

Estudiantes y Flamengo jugarán este jueves desde las 21.30, en el Estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la Copa Libertadores. El cuadro de La Plata, que perdió por 2-1 en la ida y mantiene intacta la ilusión de dar vuelta la serie, viene de ganar por la liga local, y el Mengao solo perdió uno de sus últimos doce partidos. El ganador de esta serie enfrentará a Racing, que eliminó a Vélez, en las semifinales.

Cómo llegan Estudiantes y Flamengo al duelo por la Copa Libertadores

Los dirigidos por Eduardo Domínguez buscarán la épica que les permita sacar el pasaje a semifinales, con la obligación de ganarle a uno de los mejores equipos del continente y con la motivación de que fueron superiores en el complemento del enfrentamiento de ida. Además, se impusieron con una escuadra alternativa por la mínima a Defensa y Justicia en UNO, con un tanto de Lucas Alario, consiguiendo treparse hasta la tercera plaza de la Zona A del Torneo Clausura.

El Fla, casi imbatible, perdió únicamente dos encuentros desde que disputó el Mundial de Clubes y mantiene un invicto de nueve partidos. Llega a La Plata con la intención de volver a mostrar su mejor juego, con devoción por la presión y las combinaciones por la banda, que pudo lucir durante el primer tiempo de la ida, pero que no logró plasmar en el segundo. En la previa, lanzó un polémico comunicado por el arbitraje que dio como resultado la anulación de la expulsión a Gonzalo Plata, que podrá estar presente.

Árbitro: Piero Maza

VAR: José Cabero

Estadio: UNO Jorge Luis Hirschi

Hora: 21.30

TV: Fox Sports

Flamengo Estudiantes Copa Libertadores
Noticias relacionadas
Juan Ignacio Nardoni se perderá varios partidos por un desgarro que sufrió en el partido que Racing le ganó a Vélez.

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Sinner aplastó a Cilic en el ATP 500 de Beijing.

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Carlos Alcaraz sufrió una torcedura en su tobillo que no le impidió ganarle a Sebastián Báez.

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Boca dio inicio a la Liga Nacional ganándole como local a Racing de Chivilcoy.

Boca dio inicio a la Liga Nacional venciendo a Racing de Chivilcoy

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras