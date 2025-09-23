Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Un hombre que cirujeaba en barrio Roma recibió un disparo en la pantorrilla. La Policía de Santa Fe investiga el hecho y busca testigos

En la mañana de este martes , alrededor de las 6 , un violento episodio sacudió al barrio Roma . Un cartonero fue baleado por un hombre que lo acusó de intentar robar la batería de su auto en calle Tucumán al 4100 , según informaron fuentes policiales.

Agentes del Comando Radioeléctrico acudieron al lugar tras un alerta por detonaciones de arma de fuego . Un vecino del sector relató haber escuchado tres disparos y, al salir a la vereda, encontró rastros de sangre , lo que confirmó la gravedad de la situación.

Poco después, los uniformados hallaron a un hombre herido, quien relató que mientras cirujeaba fue atacado por un individuo desconocido que lo acusó de intentar robarle la batería de su automóvil. El cartonero baleado recibió disparos en la pantorrilla izquierda, con orificio de entrada y salida, según constató el personal policial y médico.

Investigación y búsqueda de testigos

Los efectivos de Orden Público y Cuerpos entrevistaron a vecinos del barrio para recabar testimonios y verificar la existencia de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Dichas imágenes serán claves para reconstruir la verdad histórica del suceso y dar con el agresor armado.

Intervención judicial

La Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe informó inmediatamente al fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación, quien ordenó continuar con las actuaciones judiciales, la identificación completa de la víctima baleada y la formación de causa por lesiones leves dolosas con uso de arma de fuego. Además, se dispuso la búsqueda de más testigos, la recolección de imágenes y la realización de peritajes criminalísticos a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

