Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

Sofía Calvo se presentará en HUB el sábado 8 de noviembre. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

3 de noviembre 2025 · 10:07hs
"Es hora de hablar" es un espacio abierto para que pongamos en palabras las cosas que nos pasan a todos y a todas de una manera sencilla de entender y desestructurada, de la mano de la licenciada en Psicología Sofía Calvo. ¿Por qué nos presionamos tanto? ¿Cuánto nos influye lo que nos dicen? ¿Por qué es tan difícil vincularse? ¿Se puede amar en libertad? Vamos a reírnos, a reflexionar y a hablar de todo...Porque lo importante, finalmente, es darnos cuenta de que nos pasan -más o menos-las mismas cosas.

Sofía Calvo nació en Santa Fe en abril de 1993. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En 2022 publicó su primer libro, “La generación de cristal. Sociedad, familia y otros vínculos del siglo XXI” y en 2024 editó “A mí también me pasó: Ensayos sobre el amor y el padecimiento”.

Actualmente se desarrolla como comunicadora en Luzu TV y en sus redes sociales.

Puntos de venta:

Tribus Club de Arte | República de Siria 3572

NEXON Peatonal Santa Fe | San Martín 2637

NEXON Aristóbulo del Valle | Aristóbulo del Valle 6780

NEXON Santo Tomé | Av. 7 de Marzo 2091

NEXON Blas Parera | Av. Blas Parera 6980

NEXON Paraná | Urquiza 1031

Terco Tour Paraná | 25 de Mayo 453 Paraná

ONLINE : www.ticketway.com.ar

VENTA TELEFÓNICA | 0342-155-764161

