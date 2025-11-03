Sofía Calvo se presentará en HUB el sábado 8 de noviembre. Las entradas se encuentran a la venta a través de Ticketway (puntos de venta online y físicos).

Sofía Calvo llega a HUB con "Es hora de hablar"

"Es hora de hablar" es un espacio abierto para que pongamos en palabras las cosas que nos pasan a todos y a todas de una manera sencilla de entender y desestructurada, de la mano de la licenciada en Psicología Sofía Calvo. ¿Por qué nos presionamos tanto? ¿Cuánto nos influye lo que nos dicen? ¿Por qué es tan difícil vincularse? ¿Se puede amar en libertad? Vamos a reírnos, a reflexionar y a hablar de todo...Porque lo importante, finalmente, es darnos cuenta de que nos pasan -más o menos-las mismas cosas.

Sofía Calvo nació en Santa Fe en abril de 1993. Es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Entre Ríos. En 2022 publicó su primer libro, “La generación de cristal. Sociedad, familia y otros vínculos del siglo XXI” y en 2024 editó “A mí también me pasó: Ensayos sobre el amor y el padecimiento”.

Actualmente se desarrolla como comunicadora en Luzu TV y en sus redes sociales.

