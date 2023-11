The Police Men por primera vez en Paraná

Más información

Synchronicity, el álbum que vendió más de diez millones de copias en los Estados Unidos y que encabezó la lista Billboard Hot 100 durante ocho semanas consecutivas con "Every Breath You Take", cumple cuatro décadas y THE POLICE MEN en este show le rendirá homenaje junto a otros clásicos de esta inigualable banda de finales de los ´70.

THE POLICE MEN está formado por tres experimentados músicos argentinos, admiradores y estudiosos de la banda inglesa, que los homenajean interpretando sus canciones con pasión y sorprendente fidelidad a las actuaciones en vivo. Ellos son: Tati Cecchi en el bajo y con su inmejorable “voz Sting”; Adrián Clar, un especialista de la forma Summers en la guitarra, y Alan Fritzler, aportando el sonido y pegada propia de Copeland.

Ninguna otra banda tributo del mundo recrea con tanta exactitud y energía el sonido original de The Police en vivo.