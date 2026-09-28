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GP de Malasia: todos los horarios donde Colapinto busca revancha

La Fórmula 1 afrontará del 2 al 4 de octubre la decimosexta fecha de la temporada 2026 en el Circuito de Sepang. Franco Colapinto volverá a competir con Alpine después del abandono en Azerbaiyán.

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 09:54hs
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GP de Malasia: todos los horarios donde Colapinto busca revancha

La Fórmula 1 continúa con su calendario 2026 y tendrá como escenario el Circuito de Sepang, donde se disputará el Gran Premio de Malasia, correspondiente a la decimosexta fecha del campeonato. La actividad se desarrollará entre el viernes 2 y el domingo 4 de octubre, con Franco Colapinto nuevamente al volante de su Alpine.

Todos los horarios de la actividad están expresados en hora argentina, por lo que los fanáticos deberán madrugar para seguir las distintas sesiones del fin de semana.

El cronograma completo del Gran Premio de Malasia

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre con las dos primeras sesiones de entrenamientos. El sábado será el turno de la tercera práctica y, posteriormente, de la clasificación que determinará la grilla de partida.

-Viernes 2 de octubre

Práctica Libre 1: 1.30

Práctica Libre 2: 5.00

-Sábado 3 de octubre

Práctica Libre 3: 1.30

Clasificación: 5.00

-Domingo 4 de octubre

Carrera: 4.00

De esta manera, Colapinto tendrá nuevamente una oportunidad de competir con Alpine luego del incidente que lo dejó fuera de carrera en Azerbaiyán. El argentino había asumido la responsabilidad por el accidente y posteriormente recibió una penalización de cinco posiciones para la siguiente competencia.

Sepang, un circuito exigente para la Fórmula 1

El Circuito Internacional de Sepang es uno de los trazados más completos del calendario. Su recorrido combina largas rectas, fuertes zonas de frenado y curvas rápidas, con diferentes alternativas para intentar adelantar.

Además, el escenario malasio se caracteriza por sus altas temperaturas y elevada humedad, mientras que las habituales lluvias tropicales pueden modificar rápidamente las condiciones de pista y convertirse en un factor determinante durante el fin de semana.

Entre los sectores más destacados aparecen la extensa curva que conecta las curvas 5 y 6 y la horquilla de la curva 15, ubicada antes de la recta principal.

Los principales datos del circuito son:

Longitud: 5,543 kilómetros.

Primer Gran Premio: 1999.

Cantidad de vueltas: 56.

Distancia total de carrera: 310,418 kilómetros.

Récord de vuelta: Sebastian Vettel, con 1:34.080 en 2017.

Así, Malasia volverá a recibir a la Fórmula 1 y Colapinto buscará dejar atrás el abandono de Bakú en un fin de semana que comenzará durante la madrugada argentina.

Malasia Colapinto Fórmula 1
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