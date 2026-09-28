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Santo Tomé: fuerte reclamo por el deterioro de las colectoras en la zona de barrios cerrados y críticas por la falta de obras del municipio

El concejal de Santo Tomé, Rodrigo Alvizo, se refirió en UNO Santa Fe al deterioro de las colectoras y al reclamo de los vecinos de los countries y barrios privados. Afirmó que la zona abona una tasa especial y cuestionó que esos recursos no se traduzcan en obras y servicios. "Pagan una tasa tres veces más alta y el municipio no hace nada", sentenció el edil.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

28 de septiembre 2026 · 10:23hs
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Vecinos de countries y barrios cerrados. Cuestionan al municipio de Santo Tomé por el deterioro de las colectoras y la falta de obras.

Vecinos de countries y barrios cerrados. Cuestionan al municipio de Santo Tomé por el deterioro de las colectoras y la falta de obras.

El deterioro de las calles de la zona norte de Santo Tomé, donde se concentran countries y barrios privados a la vera de la autopista Santa Fe-Rosario, volvió a poner en discusión el estado de la infraestructura y la respuesta del municipio. En ese contexto, el concejal Rodrigo Alvizo cuestionó la situación y sostuvo que existe un desfasaje entre los recursos que aporta el sector y las obras que recibe.

El reclamo vecinal se concentra principalmente en las colectoras de acceso a los barrios privados, donde se observan baches, hundimientos y sectores con un marcado deterioro del pavimento. Desde la Vecinal Barrio Norte habían señalado que buena parte del asfaltado de la zona tiene alrededor de 15 años y que las intervenciones posteriores fueron principalmente tareas de bacheo. Los vecinos sostienen que algunos sectores necesitan una reconstrucción integral de la calzada.

Alvizo, en diálogo con UNO Santa Fe, señaló que el malestar de los vecinos de la zona norte se vincula también con la denominada Tasa de Urbanizaciones Privadas, que alcanza a los emprendimientos ubicados en el Distrito de Urbanizaciones Especiales. El Municipio estableció en 2025 una metodología específica para determinar y calcular esa tasa en los conjuntos inmobiliarios del sector.

El reclamo por las tasas y las obras

Claramente esto es una constante en toda la ciudad. Quiero aclarar, no es exclusivo de la zona norte”, sostuvo Alvizo, aunque reconoció que existe un enojo particular entre los vecinos de los countries.

Según el concejal, el planteo se relaciona con el monto que abonan los propietarios de esas urbanizaciones. “La tasa de urbanizaciones especiales, que es una tasa especial, se paga 3 veces más que en el resto de la ciudad. Y no se ve ningún servicio, ninguna contraprestación de parte del municipio”, afirmó.

LEER MÁS: Colectoras destruidas: piden que las tasas que pagan los barrios privados de Santo Tomé vuelvan en obras

Alvizo sostuvo que esa situación genera un reclamo específico de los habitantes de la zona. “Un vecino de la zona de country está pagando un monto 3 veces mayor de lo que se paga en el resto de la ciudad, y el municipio no está haciendo absolutamente nada por esa zona”, manifestó.

En ese sentido, describió el estado de las calles y apuntó particularmente contra el deterioro del pavimento: “Las calles están totalmente deterioradas, los asfaltos flexibles tienen cráteres”.

Contacto con los vecinos de los barrios privados

El concejal aseguró que mantiene contacto con representantes de los distintos barrios cerrados y clubes de campo de la zona norte.

Tenemos bastante contacto con el presidente de la vecinal Barrio Norte, Martín Vácula. Nos hemos reunido en varias oportunidades y con las distintas comisiones de los distintos clubes y barrios cerrados de los country”, explicó.

Desde su perspectiva, el reclamo debe ser atendido dentro de una planificación general de la ciudad. “Creemos que hay que prestarle la adecuada atención a esa zona, que son vecinos de Santo Tomé como el resto de la ciudad”, remarcó.

El planteo coincide con el reclamo formulado por la Vecinal Barrio Norte, que viene señalando que el crecimiento residencial y comercial del sector requiere una infraestructura acorde. Según indicó la entidad vecinal, actualmente viven allí más de 8.000 personas y existen entre seis y siete barrios privados desarrollados, además de nuevos proyectos en marcha.

LEER MÁS: Desde el Concejo de Santo Tomé apuntaron contra Weiss Ackerley por la deuda millonaria con ASSA: "No podemos firmarle un cheque en blanco"

Críticas a la gestión municipal

Alvizo también cuestionó el nivel de intervención del gobierno local en esa parte de Santo Tomé y comparó las obras realizadas en el sector con las intervenciones de otros niveles del Estado.

La única obra importante fue el rulo de la autopista, que se hizo por obra del gobierno provincial anterior, y el acceso norte, en este año, también por el gobierno provincial de esta gestión”, señaló.

A partir de esa comparación, sostuvo: “La verdad que el municipio está totalmente ausente”.

El concejal vinculó esa crítica con los recursos que, según afirmó, recauda el municipio a través de la tasa que pagan las urbanizaciones especiales.

El municipio está totalmente ausente, y con la particularidad de que está recaudando muchísimo dinero de esa zona y no vuelve como contraprestación de ningún servicio”, cuestionó.

El reclamo se suma así a la discusión que mantienen vecinos y autoridades sobre cómo acompañar con obras y servicios el crecimiento de la zona norte. Mientras los frentistas reclaman una solución para las colectoras, desde el Concejo se plantea además la necesidad de revisar la relación entre los recursos que aporta el sector y las obras que se ejecutan en ese distrito.

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