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Delfino insiste, pero el doble 9 en Colón no aporta soluciones

Para jugar el segundo tiempo ante All Boys, el DT sabalero volvió a apostar por Alan Bonansea y Leandro Garate

Ovación

Por Ovación

28 de septiembre 2026 · 10:12hs
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Delfino volvió a apostar por la dupla Bonansea-Garate

Delfino volvió a apostar por la dupla Bonansea-Garate, pero una vez más, no fueron solución en el ataque de Colón.

Las estadísticas indican que el partido contra All Boys, Colón no pateó ni un tiro al arco rival, ya que no se puede contar el intento de Leandro Garate desde la mitad de la cancha que fue a parar a las manos de Nicolás Carrizo.

En Colón el doble 9 no arranca

Fue realmente alarmante la producción ofensiva del equipo y para jugar el segundo tiempo, Iván Delfino volvió a apostar por el doble 9, haciendo ingresar a Garate, para que conforme la dupla de ataque con Alan Bonansea.

Pese a contar con dos referentes de área, Colón no generó nada en ofensiva y además el rendimiento de ambos delanteros fue muy pobre, sobre todo el de Garate, que se equivocó cada vez que le tocó resolver.

La realidad indica que cuando jugaron juntos no funcionaron y mucho menos lograron complementarse. Estuvieron en dos partidos desde el arranque que fue contra San Miguel y Racing de Córdoba.

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Y si bien ante San Miguel se ganó, ninguno logró convertir y solo Bonansea aportó algo en el área rival. Mientras que ante Racing de Córdoba, Delfino sustituyó a Garate en el entretiempo, luego de un muy mal primer tiempo de Colón.

Por su parte, contra Deportivo Morón Bonansea y Garate volvieron a compartir el ataque en el segundo tiempo, en lo que fue derrota de Colón y si bien el exPatronato anotó, el que lo asistió fue Franco García.

En el partido ante Godoy Cruz, Garate arrancó como titular completando los 90' y Bonansea ingresó a los 16' del complemento. Así las cosas, jugaron juntos casi media hora. Colón perdió 2-0, jugando un mal segundo tiempo.

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Contra Los Andes, en lo que fue goleada de Colón 3-0, Bonansea fue titular marcando un gol de penal y Garate fue al banco pero no ingresó. Y lo dicho, ante All Boys volvieron a sumar 45' como dupla de ataque.

Así las cosas, la realidad indica que Bonansea y Garate no logran complementarse y cuando juegan juntos, generan muy poco en ataque. Los números no mientes, pese a la insistencia del entrenador.

En algunas ocasiones eligió dicha dupla por convicción y en otras obligado por las circunstancias. Pero lo cierto y concreto es que en ninguno de ambos casos, fueron solución.

Colón Delfino Bonansea
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