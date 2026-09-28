Gasly habló tras el choque con Colapinto y marcó una condición para seguir juntos en Alpine

El piloto francés se refirió al accidente que protagonizó junto a Franco Colapinto en Bakú y dejó en claro qué considera fundamental para mantener una buena relación con su compañero de equipo.

El accidente que protagonizaron Franco Colapinto y Pierre Gasly en el Gran Premio de Azerbaiyán todavía genera repercusiones dentro de Alpine. El argentino reconoció su error tras bloquear los neumáticos en el relanzamiento y pidió disculpas tanto a su compañero como al equipo. Ahora, el francés habló sobre cómo continuará la convivencia entre ambos pilotos.

Consultado por Sky Sports F1 sobre la relación con Colapinto después del incidente, Gasly fue contundente al señalar que todo dependerá del respeto . “Respeto. Sabes, todo se trata de respeto. Mientras haya respeto, todo es posible”, expresó el piloto francés.

Gasly valoró las disculpas de Colapinto

El accidente se produjo en la vuelta 36 del Gran Premio de Azerbaiyán. Colapinto perdió el control de su Alpine durante la frenada de la primera curva y terminó impactando contra el auto de Gasly, que a su vez chocó con el McLaren de Lando Norris.

Los tres pilotos quedaron involucrados en el incidente y tanto Gasly como Norris tuvieron que abandonar. El argentino, en cambio, pudo regresar a boxes, aunque con importantes daños en su monoplaza.

Tras la carrera, Colapinto asumió inmediatamente la responsabilidad y se disculpó con Gasly y con todo el equipo Alpine. El francés también reconoció que aceptó esas disculpas, aunque remarcó la importancia del respeto dentro y fuera de la pista.

La declaración también estuvo vinculada con la repercusión que tuvo el accidente en las redes sociales. Alpine salió públicamente en defensa de sus pilotos y rechazó los mensajes de odio y abuso dirigidos hacia Colapinto.

“Los errores ocurren cuando se corre al límite, y sin importar el resultado, nadie debería ser blanco de comentarios de odio o abuso”, señaló la escudería en un comunicado.

Un golpe que frustró el mejor fin de semana de Alpine

Más allá del incidente, Gasly lamentó especialmente el resultado porque Alpine había mostrado un rendimiento competitivo durante todo el fin de semana en Bakú. El francés había conseguido clasificar séptimo y se encontraba en condiciones de sumar una buena cantidad de puntos.

“Estoy tratando de encontrar las palabras. Sí, no es fácil. Tuvimos un muy buen fin de semana y el auto fue uno de los mejores autos de carrera que tuvimos esta temporada”, explicó Gasly.

El piloto francés destacó además el ritmo que había mostrado durante la competencia y la posibilidad concreta de pelear en la zona de puntos.

“El ritmo fue excelente, manteniéndonos a la par de Lewis (Hamilton) y Lando durante la mayor parte de la carrera. Y teníamos una ventaja de 14 o 15 segundos sobre el pelotón del medio. Así que creo que hay muchos aspectos positivos para rescatar”, sostuvo.

El accidente terminó siendo especialmente costoso para Alpine, que tenía sus dos autos en zona de puntos y finalmente se quedó sin unidades. Mientras tanto, Arvid Lindblad realizó una gran remontada con Racing Bulls: largó decimoquinto y terminó séptimo, sumando seis puntos.

Alpine pierde terreno en la pelea del campeonato

Después de 17 carreras, Racing Bulls suma 83 puntos, mientras que Alpine acumula 68, por lo que la escudería francesa se encuentra por detrás en la lucha por convertirse en el equipo más destacado del grupo que marcha detrás de Mercedes, Ferrari, McLaren y Red Bull.

La temporada continuará en Singapur, donde habrá una nueva oportunidad para Alpine de recuperar terreno. Además, el próximo compromiso tendrá el atractivo adicional de un formato sprint, por lo que habrá más puntos disponibles durante el fin de semana.

Allí, Colapinto y Gasly volverán a compartir garaje después de un episodio que generó tensión, aunque el francés ya dejó establecida su condición para mirar hacia adelante: respeto dentro y fuera de la pista.