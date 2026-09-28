Norris se disculpó con Colapinto tras sus críticas por el choque en Bakú: "Me equivoqué"

El piloto de McLaren reconoció que se equivocó al cuestionar públicamente al argentino luego del accidente que involucró a los dos Alpine y a su propio monoplaza en el Gran Premio de Azerbaiyán.

Lando Norris dio marcha atrás con sus fuertes declaraciones contra Franco Colapinto después del accidente que protagonizaron en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. El británico le pidió disculpas públicamente al argentino y admitió que sus dichos estuvieron condicionados por la tensión del momento.

Luego de la carrera, Norris había reclamado incluso una posible suspensión para Colapinto por considerar que el argentino había provocado el incidente durante el relanzamiento. Sin embargo, con el paso de las horas, el piloto de McLaren revisó sus declaraciones y decidió disculparse.

“Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho. Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué”, escribió Norris en sus redes sociales.

El británico también buscó bajar la tensión y remarcó la relación que mantiene con el piloto argentino. “Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”, agregó.

El accidente que dejó a tres pilotos fuera de combate

El incidente ocurrió en la vuelta 35, luego del ingreso del Auto de Seguridad para retirar el Williams de Alex Albon. En el relanzamiento, Colapinto intentó avanzar por el interior de la primera curva, pero bloqueó los neumáticos durante la frenada y perdió el control de su Alpine.

El monoplaza del argentino impactó contra el Alpine de Pierre Gasly, que posteriormente terminó golpeando al McLaren de Norris. Los tres quedaron involucrados en el accidente: Gasly y Norris abandonaron inmediatamente, mientras que Colapinto consiguió regresar a boxes con importantes daños en su auto.

La situación representó una pérdida importante para Alpine, ya que Gasly marchaba séptimo y estaba en condiciones de sumar seis puntos, mientras que Colapinto ocupaba el décimo puesto y podía conseguir una unidad.

El propio argentino asumió inmediatamente la responsabilidad y pidió disculpas por radio. “Lo siento. Un lo siento muy grande a todos. Lo siento a Pierre. Muy mal, me bloqueé por completo”, reconoció.

Después de la competencia, Colapinto volvió a hacerse cargo del error y explicó: “Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control. Perdón a todo el equipo, a Pierre porque fue un error grave”. Además, señaló que venía sufriendo problemas de ritmo y degradación en los neumáticos traseros.

Finalmente, la FIA sancionó a Colapinto con cinco posiciones de penalización en la grilla de la próxima carrera, sin contabilizar las competencias sprint. Así, el argentino deberá afrontar el siguiente compromiso con ese castigo, aunque ahora con el conflicto con Norris encauzado tras las disculpas del británico.