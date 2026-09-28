Sucedió esta madrugada en calle 3 de Febrero al 3300. El fuego destruyó por completo el habitáculo de un Chevrolet Corsa. Los peritajes bomberiles deberán establecer la causa y las circunstancias del incendio. El autor quedó registrado por una cámara de videovigilancia

Sofocaron el incendio intencional de un auto estacionado a metros de la Comisaría 2ª de Santa Fe

Esta madrugada de lunes, antes de las 4, se produjo un incendio en un automóvil Chevrolet Corsa que estaba estacionado sobre calle 3 de Febrero al 3300 , en la ciudad de Santa Fe , a pocos metros de la Comisaría 2ª . El vehículo se encontraba junto a la vereda sur, con el frente orientado hacia el oeste.

Tras ser alertados a través de la central de emergencias 911 , arribaron al lugar los bomberos zapadores del Cuartel Santa Fe de la Policía de Santa Fe , quienes constataron que el automóvil estaba envuelto en llamas.

De acuerdo con las primeras actuaciones, se trataría de un incendio intencional. Las imágenes obtenidas por una cámara de videovigilancia de una vivienda de la zona registraron el momento en que una persona habría provocado el fuego sobre el vehículo.

A partir de esas imágenes, la investigación apunta ahora a identificar al presunto autor del incendio y avanzar con su correspondiente aprehensión.

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Daños en el automóvil

Como consecuencia del incendio, el habitáculo del Chevrolet Corsa quedó completamente destruido. También se registraron daños en la rueda trasera del lado del conductor y en el paragolpes trasero, además de presencia de hollín y ennegrecimiento en esos sectores.

Durante el procedimiento también trabajaron en el lugar oficiales del Comando Radioeléctrico Capitalino (CREC).

Peritajes bomberiles

Los policías informaron la novedad a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El fiscal ordenó la identificación de testigos entre los vecinos de la zona, además de la constatación y el secuestro de imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector.

También dispuso la realización de los peritajes bomberiles sobre el vehículo, con el objetivo de establecer la causa y las circunstancias del incendio y determinar, a partir de esos resultados, las eventuales responsabilidades penales.