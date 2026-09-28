Video: la "joyita" de Leo Messi no alcanzó para evitar la derrota de Inter Miami

Leo Messi clavó un golazo de antología para el Inter Miami que dirige Cristian González, que terminó cayendo ante Columbus Crew, como visitante, en la MLS.

El Inter Miami, que dirige técnicamente Cristian González, exentrenador de Unión, cayó por 2-1 con el Columbus Crew con un gran gol del astro argentino Lionel Messi, por la vigesimoséptima fecha de la Major League Soccer.

En un partido disputado en el ScottsMiracle-Grove Field, el local se impuso con tantos de Josef Martínez, de penal a los 28 minutos del primer tiempo, y Jamal Thiaré, en 52 del segundo, mientras que el “10” argentino había puesto el empate en 32 minutos de la primera mitad.

Además, la visita terminó el partido con 10 hombres a partir de la expulsión del volante Santiago Morales, que acumuló dos amarillas cuando iban cinco minutos de descuento en la segunda etapa.

La derrota mantiene al equipo de camiseta rosa en el segundo lugar, con 46 unidades, mientras que el Columbus Crew llega al duodécimo puesto con 29 puntos, a cuatro unidades de la zona de clasificación al play-in.

En la próxima fecha, el conjunto que dirige el entrenador argentino Cristian “Kily” González recibirá al D.C. United, el sábado 10 de octubre a las 20:30 (horario argentino), después de concluida la fecha FIFA.

La primera llegada del partido fue del local, a los 21 minutos de la primera parte, cuando el carrilero Anass Zaroury sacó un remate desde el vértice izquierdo del área, con mucho efecto y buscando el segundo palo, que pegó en el ángulo y se fue.

A los 28 minutos de la primera etapa, tras una infracción cometida por el volante Yannick Bright, el local se quedó con un penal que fue cambiado por gol por Josef Martínez, con un derechazo bajo y cruzado.

El tanto de la igualdad llegó a partir de una nueva genialidad de Messi, a los 32 minutos, con un tiro libre cercano al córner derecho con el que buscó el segundo palo; fue un remate potente que superó al guardameta rival y entró cerca del ángulo.

Se la terminó escapando al Inter Miami de Kily González y Leo Messi

Ya en la segunda parte, a los siete minutos, el volante Rodrigo De Paul filtró una pelota larga para la trepada de Messi por la izquierda, cuyo remate de volea dio en el costado externo de la red.

Dos minutos más tarde, Zaroury volvió a intentar con un remate desde la banda izquierda, con el mismo resultado que en la primera parte: su disparo pasó por encima de la estirada del arquero argentino Rocco Ríos Novo pero volvió a pegar en el travesaño, para luego picar en la línea e irse desviado.

Tras un centro atrás desaprovechado por Josef Martínez en el área chica, a los 14 minutos, la polémica llegó a los 19 minutos, con un gol anulado de David Ayala, volante del Inter, a partir de un offside controversial.

Zaroury volvió a probar suerte a los 43 minutos de la segunda parte, con un derechazo seco desde afuera del área, aunque su gol fue negado nuevamente por uno de los palos, esta vez el izquierdo de Ríos Novo.

Cuando ya iban siete minutos de descuento, un remate lejano y débil se le complicó al arquero surgido en las inferiores de Lanús, quien dejó un rebote corto que permitió que el atacante Jamal Thiare convirtiera el 2-1 final.