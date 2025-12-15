Uno Santa Fe | Leandro Allende

"Espero entregar todo en la cancha": Leandro Allende ya pasó la revisión médica y jugará en Colón

Leandro Allende completó la revisión médica y firmará contrato en las próximas horas. Aseguró que está listo para sumarse al equipo y dar su máximo esfuerzo.

15 de diciembre 2025 · 15:36hs
Colón avanza con su primera incorporación de cara a la nueva temporada: Leandro Allende, lateral izquierdo procedente de Quilmes. El jugador ya pasó la revisión médica en el sanatorio y en las próximas horas firmará su contrato. Llega con el pase en su poder y firmaría por una temporada con opción de compra del 50 % del pase. El acuerdo con Quilmes permitiría adquirir el 90 % de la ficha por 130.000 dólares, asegurando un refuerzo con continuidad y experiencia en la categoría.

“Estoy muy contento, sabemos lo que es Colón y espero entregar todo en la cancha”, aseguró Allende a Solplay, anticipando su compromiso con el club antes de la firma oficial. El jugador se definió como un profesional comprometido y que entrega todo, dispuesto a cumplir con las expectativas del cuerpo técnico y de la hinchada.

Expectativas y objetivos deportivos

El lateral valoró la propuesta del club y la posibilidad de jugar cerca de su hogar: “Me gustó la idea que tiene el club, me permite estar cerca de mi casa y me atrae mucho la ciudad”. Además, se mostró entusiasmado por la infraestructura y el estadio: “Me emocionó mucho ver la cancha. Espero poder entregar todo y darle alegrías a la gente que sigue a Colón”.

Allende destacó que puede desempeñarse en varias posiciones, aunque la intención del cuerpo técnico es que juegue principalmente por la banda izquierda: “Puedo jugar en ambas posiciones, pero acá me usarán como lateral izquierdo y estoy preparado para eso”. Finalizó con un mensaje para los hinchas:“Soy una persona que se entrega al 100 % y espero poder darle alegrías a los hinchas”, reafirmando su compromiso y entusiasmo por vestir la camiseta de Colón.

Refuerzos y planificación del equipo

Con la llegada de Allende, Colón busca reforzar su plantel competitivo y sumar jugadores con rodaje y continuidad. Según informaron desde el club, se espera que hoy también se confirme la segunda incorporación, Matías Budiño, y que en los próximos días se cierre la llegada de Ignacio Antonio, completando tres refuerzos clave antes del inicio de la temporada.

