Delfor Minervino se aleja de Colón y tiene acuerdo de palabra con Gimnasia y Esgrima de Jujuy

El mediocampista fue sondeado por Colón en las últimas semanas como posible refuerzo, pero su futuro inmediato estaría lejos de Santa Fe.

15 de diciembre 2025 · 14:27hs
Delfor Minervino fue un nombre que estuvo en carpeta en Colón, pero su incorporación quedó descartada. El club realizó consultas y un sondeo inicial, aunque el mediocampista ya tiene un acuerdo de palabra para continuar su carrera en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, que avanzó con mayor decisión en las últimas semanas.

Regularidad y protagonismo de Delfor Minervino

En el presente 2025, Minervino es una de las piezas habituales en la Primera Nacional. Disputó 27 partidos, con continuidad y protagonismo, y se consolidó como titular en un equipo que alcanzó las semifinales del Reducido, instancia en la que quedó eliminado ante Estudiantes de Río Cuarto.

Desde lo estadístico, el volante aportó un gol y tres asistencias, además de cumplir un rol clave en la circulación, la presión y el equilibrio del mediocampo. Su regularidad y lectura de juego lo posicionaron como un futbolista valorado dentro de la categoría.

Mientras tanto, Colón sigue ajustando su búsqueda en el mercado, priorizando perfiles que se adapten al proyecto deportivo y a las posibilidades económicas del club, en un contexto donde varios nombres son evaluados, pero solo algunos avanzan a una negociación concreta.

