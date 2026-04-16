Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las "Ofertas Flash" con descuentos y promos exclusivas

Este viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de abril la cadena de retail ofrece 15% de descuento abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles Ofertas flash con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos exclusivos, para socios MâsClub, en todas las sucursales del país.

Además, todos los clientes que visiten cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las “Ofertas Flash” con imperdibles descuentos en miles de referencias y surtido, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

EXCLUSIVO clientes Mâs Club

3x2 en todas en todas las cervezas, papas congeladas y snacks seleccionados.

en todas en todas las cervezas, papas congeladas y snacks seleccionados. 80% en la segunda unidad en productos de cuidado oral y en todos los papeles higiénicos.

en productos de cuidado oral y en todos los papeles higiénicos. 70% en la segunda unidad en todas las lavandinas líquidas, limpiadores líquidos para pisos, protección femenina y productos de hidratación corporal.

- Oportunidad de 2x1 en leches chocolatadas, yogures, pastas y salsas de marcas seleccionadas.

- Descuento del 40% en la compra de productos para el cuidado del cabello, y pañales.

- Descuento del 50% en la segunda unidad de aceites, gaseosas, aguas minerales, postres, yogures y quesos untables de marcas seleccionadas. También en todas las tapas de empanada, pascualinas y levaduras.

- Oportunidades del 40%, 35%, 30% y 25% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.

Además, oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.