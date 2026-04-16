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Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las "Ofertas Flash" con descuentos y promos exclusivas

Este viernes 16, sábado 17, domingo 18 y lunes 19 de abril la cadena de retail ofrece 15% de descuento abonando con QR de todas las billeteras virtuales, SIN TOPE DE REINTEGRO, y “ofertas flash” exclusivas por tiempo limitado.

16 de abril 2026 · 00:16hs
Este fin de semana, ChangoMâs te invita a aprovechar las Ofertas Flash con descuentos y promos exclusivas

Híper ChangoMâs, ChangoMâs, Punto Mayorista y MâsOnline ofrecerán imperdibles Ofertas flash con oportunidades de compra únicas para aprovechar durante todo el fin de semana y un gran surtido de productos exclusivos, para socios MâsClub, en todas las sucursales del país.

  • Viernes 16, sábado 17 y domingo 18: 15% de descuento pagando con QR DE TODAS LAS BILLETERAS VIRTUALES, PAGANDO CON DINERO EN CUENTA, SIN TOPE DE REINTEGRO – aplica a todo el país.
  • Lunes 19: 20% de descuento en toda la compra, ABONANDO CON MODO (solo presencial en tienda) de bancos adheridos. Aplica para compras con tarjeta de crédito y débito con tope de reintegro de $25.000 (por banco) y compras mínimas por $75.000.

Además, todos los clientes que visiten cualquiera de las 93 sucursales de todo el país, podrán aprovechar las Ofertas Flash” con imperdibles descuentos en miles de referencias y surtido, por tiempo limitado, abarcando productos de almacén, frescos, consumibles y bebidas, entre otros.

EXCLUSIVO clientes Mâs Club

  • 3x2 en todas en todas las cervezas, papas congeladas y snacks seleccionados.
  • 80% en la segunda unidad en productos de cuidado oral y en todos los papeles higiénicos.
  • 70% en la segunda unidad en todas las lavandinas líquidas, limpiadores líquidos para pisos, protección femenina y productos de hidratación corporal.

- Oportunidad de 2x1 en leches chocolatadas, yogures, pastas y salsas de marcas seleccionadas.

- Descuento del 40% en la compra de productos para el cuidado del cabello, y pañales.

- Descuento del 50% en la segunda unidad de aceites, gaseosas, aguas minerales, postres, yogures y quesos untables de marcas seleccionadas. También en todas las tapas de empanada, pascualinas y levaduras.

- Oportunidades del 40%, 35%, 30% y 25% de descuento en una gran variedad de productos de almacén, lácteos, quesos, fiambres, limpieza y cuidado personal.

Además, oportunidades de ahorro y financiación en diferentes categorías de productos, de acuerdo a la región del país. Conoce las diferentes propuestas en el Instagram de ChangoMâs: @ChangoMas_Argentina.

Una amplia disposición de productos y promociones a precios realmente accesibles para vivir un fin de semana de ofertas en ChangoMâs.

ChangoMâs ofertas

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