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Mauro Pittón sacó pecho en Unión: "El equipo compitió de igual a igual contra cualquiera"

Mauro Pittón sacó chapa en Unión por la última campaña y reveló: "Durante estos seis meses el equipo mostró cosas muy buenas".

Ovación

Por Ovación

2 de junio 2026 · 17:07hs
Mauro Pittón sacó pecho en Unión: El equipo compitió de igual a igual contra cualquiera

Prensa Unión

El capitán de Unión, Mauro Pittón, analizó el semestre que terminó con las eliminaciones en el Torneo Apertura y la Copa Argentina, aunque remarcó que el balance no puede reducirse únicamente a los últimos resultados.

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"Queda la imagen de los últimos dos partidos porque fueron definitorios, pero durante estos seis meses el equipo mostró cosas muy buenas y compitió de igual a igual contra cualquiera", expresó el volante.

Pittón consideró que el equipo construyó una identidad clara durante el proceso y recordó que Unión volvió a instalarse entre los protagonistas del fútbol argentino, alcanzando nuevamente la fase final de un torneo.

"Hay que valorar un montón de cosas que se hicieron bien. Este grupo se acercó a objetivos importantes, generó ilusión y logró sostener una competitividad que no es sencilla en el fútbol argentino", destacó.

El valor de los jóvenes de Unión y la importancia del grupo

Uno de los aspectos que más resaltó el mediocampista fue la consolidación de varios futbolistas surgidos de las inferiores rojiblancas, quienes tuvieron protagonismo durante toda la temporada.

"Tenemos un plantel con muchos chicos que se potenciaron muchísimo. Sale uno, entra otro y el rendimiento se mantiene. Eso habla del grupo que se formó", sostuvo.

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Mauro Pitt&oacute;n fue uno de los jugadores m&aacute;s regulares de Uni&oacute;n en la temporada.

Mauro Pittón fue uno de los jugadores más regulares de Unión en la temporada.

En ese sentido, consideró que muchas veces desde afuera solo se observan los resultados finales, sin tener en cuenta el proceso que hay detrás.

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"Los últimos torneos nos encontraron entre los ocho mejores. Eso no se logra de un día para el otro. Requiere trabajo, continuidad y crecimiento. Hay que entender que los procesos existen y que se construyen con tiempo", explicó.

También hizo referencia a la derrota ante Belgrano de Córdoba en los cuartos de final del Apertura, aunque reconoció que el campeón terminó justificando su recorrido.

"Belgrano mantuvo una regularidad importante durante el semestre, resolvió bien los momentos decisivos y encontró herramientas para sostenerse competitivo. Fue un campeón merecido", concluyó.

Unión Mauro Pittón Apertura
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