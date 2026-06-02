La Reserva de Colón volvió a sonreír: gran triunfo ante Huracán en Santa Fe

El equipo dirigido por Mauro Milano derrotó 3-1 al Globo por la fecha 16 del Torneo Proyección. Mateo Cardozo, Iván Barbona y Nicolás Nagel marcaron para el Sabalero.

La Reserva de Colón consiguió una importante victoria este martes al imponerse por 3-1 ante Huracán en el predio rojinegro, en el marco de la fecha 16 del Torneo Proyección.

El conjunto dirigido por Alejandro Russo mostró una sólida actuación colectiva y logró quedarse con tres puntos valiosos frente a uno de los animadores de la categoría.

LEER MÁS: Colón ya conoce al árbitro para recibir a Ciudad Bolívar en una fecha clave

Los goles sabaleros fueron convertidos por Mateo Cardozo, Iván Barbona y Nicolás Nagel, mientras que Tomás Uribe descontó para el Globo.

Una actuación convincente de Colón

Colón fue superior durante gran parte del encuentro y logró trasladar esa diferencia al marcador. Con intensidad, presión alta y buenos pasajes de juego asociado, el equipo rojinegro encontró los caminos para lastimar a Huracán y construir una victoria que ratifica el crecimiento de varios de sus juveniles.

Entre los puntos altos estuvieron justamente algunos de los autores de los goles, además de varios futbolistas que vienen sumando minutos y protagonismo en la estructura de Reserva.

La formación de Colón: Piaggio, Picech, Campagnaro, Ibarra, Barbona, Ravano, Gómez, Cardozo, Buosi, Páez e Ingravidi. DT: Mauro Milano

El Globo salió a la cancha con: Abarza, Báez, Bima, Sambade, S. Rodríguez, L. Rodríguez, O. Pérez, Ango, Bogado, Uribe y Soto. DT: Mauro Milano.

Así se juega la fecha 16

La jornada comenzó este martes con varios encuentros en simultáneo.

Partidos del martes 2 de junio

Quilmes vs. Deportivo Riestra (Zona B) – Estadio Centenario

Banfield vs. Sarmiento (Zona A) – Florencio Sola

Colón 3-1 Huracán (Zona B) – Predio Colón

Ferro vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) – Pontevedra

Independiente vs. Newell's (Zona B) – Villa Domínico

Tigre vs. River (Zona A)

Miércoles 3 de junio

Instituto vs. Atlético Tucumán

Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia LP

Estudiantes LP vs. Independiente Rivadavia

Rosario Central vs. Racing

Boca vs. Defensa y Justicia

Jueves 4 de junio

Platense vs. Belgrano

San Lorenzo vs. Vélez

Atlético de Rafaela vs. Lanús

Barracas Central vs. Aldosivi

Godoy Cruz vs. Unión

Talleres vs. Argentinos Juniors

Central Córdoba vs. San Martín de San Juan

LEER MÁS: El claro declive que experimentó Colón en cuanto a los resultados

Con esta victoria, Colón suma confianza y continúa apostando al desarrollo de una camada de juveniles que busca consolidarse en el Torneo Proyección y acercarse cada vez más al plantel profesional.