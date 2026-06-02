La Reserva de Colón consiguió una importante victoria este martes al imponerse por 3-1 ante Huracán en el predio rojinegro, en el marco de la fecha 16 del Torneo Proyección.
La Reserva de Colón volvió a sonreír: gran triunfo ante Huracán en Santa Fe
El equipo dirigido por Mauro Milano derrotó 3-1 al Globo por la fecha 16 del Torneo Proyección. Mateo Cardozo, Iván Barbona y Nicolás Nagel marcaron para el Sabalero.
Por Ovación
El conjunto dirigido por Alejandro Russo mostró una sólida actuación colectiva y logró quedarse con tres puntos valiosos frente a uno de los animadores de la categoría.
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Los goles sabaleros fueron convertidos por Mateo Cardozo, Iván Barbona y Nicolás Nagel, mientras que Tomás Uribe descontó para el Globo.
Una actuación convincente de Colón
Colón fue superior durante gran parte del encuentro y logró trasladar esa diferencia al marcador. Con intensidad, presión alta y buenos pasajes de juego asociado, el equipo rojinegro encontró los caminos para lastimar a Huracán y construir una victoria que ratifica el crecimiento de varios de sus juveniles.
Entre los puntos altos estuvieron justamente algunos de los autores de los goles, además de varios futbolistas que vienen sumando minutos y protagonismo en la estructura de Reserva.
La formación de Colón: Piaggio, Picech, Campagnaro, Ibarra, Barbona, Ravano, Gómez, Cardozo, Buosi, Páez e Ingravidi. DT: Mauro Milano
El Globo salió a la cancha con: Abarza, Báez, Bima, Sambade, S. Rodríguez, L. Rodríguez, O. Pérez, Ango, Bogado, Uribe y Soto. DT: Mauro Milano.
Así se juega la fecha 16
La jornada comenzó este martes con varios encuentros en simultáneo.
Partidos del martes 2 de junio
Quilmes vs. Deportivo Riestra (Zona B) – Estadio Centenario
Banfield vs. Sarmiento (Zona A) – Florencio Sola
Colón 3-1 Huracán (Zona B) – Predio Colón
Ferro vs. Estudiantes de Río Cuarto (Zona B) – Pontevedra
Independiente vs. Newell's (Zona B) – Villa Domínico
Tigre vs. River (Zona A)
Miércoles 3 de junio
Instituto vs. Atlético Tucumán
Gimnasia de Mendoza vs. Gimnasia LP
Estudiantes LP vs. Independiente Rivadavia
Rosario Central vs. Racing
Boca vs. Defensa y Justicia
Jueves 4 de junio
Platense vs. Belgrano
San Lorenzo vs. Vélez
Atlético de Rafaela vs. Lanús
Barracas Central vs. Aldosivi
Godoy Cruz vs. Unión
Talleres vs. Argentinos Juniors
Central Córdoba vs. San Martín de San Juan
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Con esta victoria, Colón suma confianza y continúa apostando al desarrollo de una camada de juveniles que busca consolidarse en el Torneo Proyección y acercarse cada vez más al plantel profesional.