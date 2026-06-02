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"Queremos su implementación": la rectora de la UNL reclamó que se cumpla la ley de financiamiento y denunció el retiro del Estado

Laura Tarabella advirtió sobre el retiro del Estado en las universidades y vinculó la caída de la UNL en los rankings con la desinversión.

Redacción UNO Santa Fe

Por Redacción UNO Santa Fe

2 de junio 2026 · 17:54hs
la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, salió a reclamar con firmeza lo que considera una deuda del Estado nacional con el sistema universitario público.

Las universidades nacionales atraviesan uno de sus momentos más críticos en materia de financiamiento y los efectos ya se sienten en los rankings internacionales. En ese contexto, la rectora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Laura Tarabella, salió a reclamar con firmeza lo que considera una deuda del Estado nacional con el sistema universitario público.

"La ley de financiamiento fue aprobada por el Congreso Nacional el año pasado y lo que estamos esperando es su implementación. La ley está aprobada y ahora lo que exigimos nosotros es su cumplimiento y su implementación", remarcó la rectora. Tarabella confirmó además que participará de una reunión del Comité Ejecutivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en Buenos Aires, donde se evaluará el estado de situación del financiamiento universitario junto a gremios docentes, no docentes y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

"Siempre hay un espacio de conversación y discusión con los gremios docentes y no docentes, y también con la FUA, porque entendemos que esta situación la estamos atravesando todos. No es solamente una responsabilidad de los rectores y de las rectoras, sino también de los otros actores claves del sistema", señaló.

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Los rankings y la desinversión estatal

Consultada sobre la reciente caída de las universidades argentinas en los rankings internacionales, Tarabella pidió cautela en el análisis. "Soy bastante cautelosa con relación a los rankings. Hay que tomarlos y analizarlos con mucho cuidado, porque muchas veces también los rankings nos posicionan de manera distinta", advirtió, señalando que es necesario evaluar con detenimiento las variables e indicadores que utilizan los distintos organismos internacionales.

Sin embargo, la rectora fue clara sobre las causas estructurales del descenso. "Una de las razones que explican esa caída obedece a una disminución en lo que tiene que ver con los presupuestos para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación", explicó. Y fue más contundente: "Lo que sí es claro es que de los últimos años a la fecha hay un retiro del Estado en cuanto al sostenimiento de las universidades nacionales y de la ciencia argentina en particular. Lo que nosotros justamente queremos es que se detenga y que los presupuestos puedan ser acordes para el desarrollo de las funciones sustantivas de ciencia, enseñanza, extensión, vinculación y transferencia tecnológica".

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El diálogo con el Gobierno nacional

Tarabella también destacó el rol del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) como canal de articulación con las autoridades nacionales. "Desde el sistema interuniversitario nacional, del CIN, que reúne a todas las universidades públicas del país, lo que bregamos son justamente por esos canales de diálogo y de conversación que esperemos y deseamos profundamente que se habiliten", afirmó la rectora, quien reconoció que aún no puede anticipar los resultados de la próxima reunión del Comité Ejecutivo: "No puedo anticipar lo que va a suceder en esa reunión hasta tanto no poder transitarla".

UNL Laura Tarabella ley Universidades presupuesto
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