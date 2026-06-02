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De Arrascaeta sufrió un desgarro y se pierde el Mundial 2026

Bielsa deberá buscar un reemplazante y uno de los nombres que surge es el de Tiago Palacios, mediocampista de Estudiantes.

Ovación

Por Ovación

2 de junio 2026 · 18:35hs
De Arrascaeta sufrió un desgarro y se pierde el Mundial 2026

La selección de Uruguay recibió una de las peores noticias posibles a pocos días del inicio del Mundial 2026, ya que el mediocampista Giorgian De Arrascaeta sufrió una lesión muscular durante un entrenamiento en el Complejo Celeste y todo indica que no podrá participar en la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El mediocampista de Flamengo sintió un fuerte dolor en el gemelo de una de sus piernas mientras trabajaba junto al plantel dirigido por Marcelo Bielsa, y aunque inicialmente se aguardaban los estudios médicos para determinar el alcance de la lesión, distintas informaciones señalaron que se trata de un desgarro, una dolencia que lo dejaría fuera de la lista definitiva.

Dura baja para Uruguay con la ausencia De Arrascaeta

La baja representa un duro golpe para Uruguay debido a que De Arrascaeta era una de las piezas más importantes del equipo y un futbolista clave dentro del ciclo de Bielsa por su capacidad para generar juego y aportar desequilibrio ofensivo, lo que lo convirtió en uno de los referentes de la "Celeste".

La situación resulta aún más desafortunada porque el volante de 32 años acababa de recuperarse de una fractura de clavícula sufrida el 29 de abril durante un partido entre Flamengo y Estudiantes por la Copa Libertadores, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Aquella lesión requirió una intervención quirúrgica inmediata y puso en duda su presencia en el Mundial, aunque logró recuperarse a tiempo para integrar la lista de 26 convocados.

Ante este panorama, Bielsa deberá buscar un reemplazante y uno de los nombres que surge es el de Tiago Palacios, mediocampista de Estudiantes, quien habría integrado la lista preliminar de 55 futbolistas confeccionada por el cuerpo técnico uruguayo.

Uruguay debutará el 15 de junio frente a Arabia Saudita y, según el reglamento de la FIFA, podrá reemplazar a un jugador lesionado hasta 24 horas antes de ese encuentro.

De Arrascaeta acumula 59 partidos, 13 goles y siete asistencias con la Celeste y es uno de los dos únicos convocados que marcaron goles en una Copa del Mundo, junto a José María Giménez.

De Arrascaeta Mundial Uruguay
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