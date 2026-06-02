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Colón exigirá la cuota de junio para ingresar al Brigadier López ante Ciudad de Bolívar

En las últimas horas se conoció la decisión que la dirigencia de Colón debe oficializar y que afecta a los socios sabaleros

Ovación

Por Ovación

2 de junio 2026 · 10:29hs
Los socios de Colón que concurran el domingo al estadio tendrán que tener paga la cuota de junio.

UNO Santa Fe / José Busiemi

Los socios de Colón que concurran el domingo al estadio tendrán que tener paga la cuota de junio.

Si bien resta la oficialización, los trascendidos indican que la comisión directiva de Colón ya tiene decidido adoptar una medida que genera polémica y resistencia en los socios sabaleros.

La decisión que adoptó la dirigencia de Colón

Y es que en las próximas horas se comunicaría la información respecto a que los socios de Colón deberán ingresar el domingo al estadio con la cuota paga del mes de junio.

Se trata de una medida que nunca se adoptó, ya que generalmente la cuota paga para ingresar a la cancha es exigible al día 10 de cada mes y el partido ante Ciudad de Bolívar se juega el domingo 7.

Por lo cual, los socios deberían poder concurrir al estadio con la cuota paga del mes de mayo, sin embargo, la dirigencia de Colón entiende que luego de este compromiso vendrán tres partidos en condición de visitante.

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En consecuencia, luego de enfrentar a Ciudad de Bolívar, el Sabalero volverá a jugar de local recién el domingo 12 de julio cuando reciba a Central Norte.

Es decir, que el único partido que Colón jugará en junio como local es el del domingo y por eso quieren aprovechar esa circunstancia, para que antes del 7 los socios paguen la cuota y puedan ingresar al estadio.

Más allá de que se trata de una medida antipática y que seguramente generará malestar entre muchos socios, también es cierto que la dirigencia se encuentra plenamente facultada para adoptarla. El estatuto no establece impedimentos para exigir la cuota de junio antes del partido ante Ciudad de Bolívar y, además, el encuentro del próximo domingo será el único que Colón disputará como local durante ese mes, ya que luego afrontará tres compromisos consecutivos fuera del Brigadier López y recién volverá a presentarse en Santa Fe el 12 de julio.

Colón socios partido
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