La derrota en la Copa Argentina habría acelerado una decisión que se venía evaluando desde hace semanas.

Jorge Almirón dejaría de ser el entrenador de Rosario Central en las próximas horas, luego de una serie de resultados adversos que habrían desgastado su relación con la dirigencia y con parte de los hinchas del club, además de algún cruce con referentes del plantel profesional.

La eliminación en la Copa Argentina y el irregular rendimiento mostrado por el equipo durante los últimos meses habrían sido factores determinantes para precipitar el final del ciclo. Según supo la Agencia Noticias Argentinas , la dirigencia ya estaría trabajando en posibles reemplazantes para asumir de cara a la segunda parte de la temporada.

Aunque todavía no existe una comunicación oficial, distintas versiones indican que la continuidad del técnico estaría prácticamente descartada.

Tras solo un semestre al mando del primer equipo del vigente “Campeón de Liga”, título que le fue otorgado a Rosario Central sin previo aviso ni el empleo de una votación en el Comité de AFA, Jorge Almirón dejaría de ser el entrenador del conjunto auriazul.

Su llegada se dio tras la salida de Ariel Holan, que optó por cambiar de rumbo a pesar de haber sido el equipo con más puntos en toda la temporada 2025, dejando el cargo en medio de la polémica por el campeonato mencionado que derivó en investigaciones a la entidad madre del fútbol argentino, y heredó un plantel soñado por cualquier entrenador.

A un equipo que ya contaba con el astro argentino Ángel Di María, y jugadores del calibre de los mediocampistas Jaminton Campaz y Franco Ibarra, los delanteros Alejo Véliz y Enzo Copetti y el arquero Jorge “Fatura” Broun se le sumaron incorporaciones de peso, preparándose el “Canalla” para volver a disputar la Copa Libertadores tras un año de ausencia.

Así, llegaron al club el mediocampista Vicente Pizarro y el virtuoso extremo Julián Fernández, además de las vueltas del arquero Jeremías Ledesma, el defensor Gastón Ávila y el mediocampista Guillermo “Pol” Fernández, con el experimentado delantero Marco Rubén volviendo del retiro profesional.

De todas formas, el club sufrió la pérdida de un jugador trascendental como el volante Ignacio Malcorra y tuvo que realizar prestamos y liberar jugadores que no iba a tener en cuenta, tal es el caso del arquero Axel Werner, el mediocampista Mauricio Martínez y los delanteros Agustín Módica (que se fue por una venta) y Tobías Cervera.

Aunque su ciclo desde lo estadístico no fue malo, sacó el 61% de los puntos tras obtener 15 victorias en 27 partidos, e incluso ganó un recordado clásico ante Newell’s con gol de un lesionado Ángel Di María, su equipo sufrió una serie de golpes sobre el cierre del semestre que hacen que su ciclo tambalee.

Además de cierta falta de reciprocidad entre el juego que plantea en sus partidos y el gusto de los simpatizantes, Central acumuló tres derrotas muy duras en los últimos cuatro partidos, las cuatro con consecuencias que empeoraron el balance del semestre.

Tras superar la fase regular del Torneo Apertura 2026 en el cuarto lugar de la zona B, con 28 puntos y séptimo en la tabla anual, el “Canalla” superó a Independiente y Racing en las primeras rondas eliminatorias, aunque posteriormente perdió en la semifinal ante River, por 1-0 en condición de visitante, en un partido poco destacado de sus dirigidos.

Luego del primer traspié llegó su única derrota en toda la fase de grupos de la Copa Libertadores: 1-0 en contra ante Independiente del Valle de Ecuador, como visitante, que lo dejó relegado al segundo lugar del grupo por obra del novedoso sistema de desempate olímpico, que se implementó en el pasado Mundial de Clubes y fue incorporado por Conmebol.

El punto final de Almirón en Central

Por último, en un partido disputado durante la tarde del pasado domingo, Rosario Central fue goleado por Estudiantes por 3-0 en la segunda ronda de la Copa Argentina, en un partido picante en las tribunas por cierta rivalidad acrecentada en los pasados meses, y los hinchas no le dejaron pasar el fracaso al DT.

Hay un condimento restante, que es su relación con el plantel. El experimentado defensor Carlos Quintana, líder del grupo, rescindió su contrato con el club y acordó su llegada a Deportivo Riestra.

Sobre su salida, el zaguero afirmó que se iba por estar descontento al no contar con “los minutos que creía que tenía que tener”, y liquidó a Almirón: “más que nada me voy por el técnico. No me sentí cómodo, me fue dañando y me sentí menos valorizado”.

Un día después de confirmar su llegada, el “Malevo” borró las publicaciones de sus redes sociales, lo cual deja sospechas de que Quintana podría quedarse en Rosario y quien se marche sea el ex entrenador de Boca.