Colapinto ya piensa en Mónaco: "Es una de las mejores carreras del año"

El piloto argentino de Alpine llega en su mejor momento en la Fórmula 1 y se ilusiona con seguir sumando puntos en uno de los circuitos más emblemáticos del calendario.

Franco Colapinto ya dejó atrás el Gran Premio de Canadá y puso la mira en uno de los desafíos más especiales de la temporada: el Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino de Alpine destacó la importancia de la cita en el Principado y aseguró que se trata de una de las competencias más atractivas para cualquier corredor de la Fórmula 1.

El pilarense atraviesa un presente inmejorable tras conseguir un sexto puesto en Canadá y un séptimo lugar en Miami, resultados que le permitieron escalar posiciones en el campeonato y consolidarse como una de las revelaciones del año.

Una semana intensa antes de desembarcar en el Principado

Colapinto reveló que el trabajo no se detuvo tras la carrera en Montreal. Entre sesiones de simulador, reuniones técnicas y una breve visita a París para celebrar su cumpleaños, el argentino aprovechó cada jornada para preparar una carrera que considera única.

"Ha sido una semana muy positiva para el equipo. Estuvimos trabajando fuerte para mantener este impulso que conseguimos en las últimas carreras", expresó el piloto de Alpine.

Además, explicó que regresó rápidamente a la base de Enstone para continuar con la preparación junto a los ingenieros antes del desembarco en Europa.

Un circuito que exige al máximo a los pilotos

Mónaco representa uno de los mayores desafíos del calendario por sus estrechas calles y la cercanía permanente de los muros. Colapinto, que reside en el Principado, conoce perfectamente el escenario y espera con ansiedad el inicio de la actividad.

"Es uno de los circuitos urbanos más emocionantes para un piloto. Los muros están muy cerca y cada vuelta exige máxima concentración", señaló.

También destacó que los actuales monoplazas, más livianos y ágiles, podrían ofrecer sensaciones diferentes en comparación con años anteriores.

El argentino remarcó además la relevancia que tendrá la clasificación del sábado, tradicionalmente decisiva en Mónaco.

"Adelantar es muy complicado en este circuito, por eso probablemente el sábado sea el día más importante de todo el año", afirmó.

El mejor momento de Colapinto en la Fórmula 1

Las últimas actuaciones reflejan el crecimiento del piloto argentino en la máxima categoría. Colapinto acumula 15 puntos en el campeonato gracias a:

10° puesto en China (1 punto).

7° puesto en Miami (6 puntos).

6° puesto en Canadá (8 puntos).

Con esa cosecha se ubica en el undécimo lugar del campeonato de pilotos y se mantiene cerca de la zona alta de la clasificación.

Mientras tanto, Alpine también atraviesa una notable recuperación. Tras finalizar último en el Campeonato de Constructores de 2025, el equipo francés marcha actualmente quinto con 35 puntos y se afianza como una de las escuderías que más evolucionó en el arranque de la temporada.

La actividad en Mónaco comenzará el viernes con las dos primeras prácticas libres. El sábado será el turno del último entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo en uno de los escenarios más tradicionales y prestigiosos de la Fórmula 1.