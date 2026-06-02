Colón afrontará un compromiso determinante en su pelea por los primeros puestos de la Zona A cuando reciba a Ciudad Bolívar, y en las últimas horas quedó confirmado quién será el encargado de controlar las acciones del encuentro.
Colón ya conoce al árbitro para recibir a Ciudad Bolívar en una fecha clave
Fabrizio Llobet fue designado para impartir justicia en el encuentro que el Sabalero disputará este domingo desde las 17 en el Brigadier López, por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional.
La Asociación del Fútbol Argentino designó a Fabrizio Llobet como árbitro principal para el choque que se disputará el domingo desde las 17 en el estadio Brigadier General Estanislao López.
El juez estará acompañado por Matías Balmaceda y Emanuel Serale como asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal se desempeñará como cuarto árbitro.
Un antecedente favorable para Colón
Colón registra dos antecedentes con Llobet como árbitro y ambos terminaron con victorias rojinegras.
La más reciente se produjo el 16 de marzo de 2025, cuando el conjunto sabalero derrotó por 2-0 a Central Norte en Santa Fe.
Anteriormente, el 2 de septiembre de 2024, también bajo el arbitraje de Llobet, el Sabalero venció por 1-0 a Deportivo Morón.
De esta manera, el historial marca dos presentaciones, dos triunfos para Colón, cinco tarjetas amarillas recibidas y una expulsión.
Los antecedentes de Colón con Llobet
Colón 2-0 Central Norte (Primera Nacional 2025)
Colón 1-0 Deportivo Morón (Primera Nacional 2024)
Ciudad Bolívar busca cortar una racha negativa con este árbitro
Para Ciudad Bolívar los recuerdos no son tan positivos con el juez designado. El equipo bonaerense tuvo dos encuentros dirigidos por Llobet y ambos finalizaron con derrotas.
LEER MÁS: El claro declive que experimentó Colón en cuanto a los resultados
Uno de ellos fue el contundente 6-0 sufrido ante Banfield por Copa Argentina en abril de 2024. El otro se remonta al Torneo Federal A 2022, cuando cayó 1-0 frente a Liniers de Bahía Blanca.
En ambos compromisos, además, recibió varias amonestaciones y expulsiones.
Los antecedentes de Ciudad Bolívar con Llobet
Banfield 6-0 Ciudad Bolívar (Copa Argentina 2024)
Liniers (BB) 1-0 Ciudad Bolívar (Federal A 2022)
La programación completa de la fecha 17
Zona A
Sábado 6 de junio
Los Andes vs. Estudiantes (15.00) – Árbitro: Juan Pafundi
San Miguel vs. Defensores de Belgrano (15.30) – Árbitro: Franco Acita
Acassuso vs. Central Norte (15.30) – Árbitro: Yamil Possi
Domingo 7 de junio
Deportivo Morón vs. Almirante Brown (15.00) – Árbitro: Juan Pablo Loustau
San Telmo vs. Deportivo Madryn (15.00) – Árbitro: Felipe Viola
All Boys vs. Racing de Córdoba (15.30) – Árbitro: Juan Cruz Robledo
Chaco For Ever vs. Ferro (16.00) – Árbitro: Wenceslao Meneses
Godoy Cruz vs. Mitre de Santiago del Estero (16.30) – Árbitro: Lucas Cavallero
Colón vs. Ciudad Bolívar (17.00) – Árbitro: Fabrizio Llobet
Zona B
Viernes 5 de junio
Gimnasia y Tiro vs. Midland (21.30) – Árbitro: Adrián Franklin
Sábado 6 de junio
Atlanta vs. Gimnasia de Jujuy (14.00) – Árbitro: Andrés Gariano
San Martín de San Juan vs. Nueva Chicago (16.00) – Árbitro: Federico Benítez
Atlético de Rafaela vs. Colegiales (16.30) – Árbitro: Maximiliano Manduca
Tristán Suárez vs. Almagro (19.00) – Árbitro: Daniel Zamora
Domingo 7 de junio
Chacarita vs. Temperley (15.30) – Árbitro: Pablo Giménez
Güemes vs. Deportivo Maipú (16.00) – Árbitro: Matías Billone
Agropecuario vs. Patronato (16.00) – Árbitro: Gastón Monzón Brizuela
San Martín de Tucumán vs. Quilmes (17.30) – Árbitro: Nahuel Viñas
Para Colón será una fecha de enorme importancia, ya que llega ubicado en el cuarto puesto de la Zona A y enfrentará a un rival directo como Ciudad Bolívar, que lo precede en la tabla y que también pelea por mantenerse en la parte alta del campeonato.