Colón ya conoce al árbitro para recibir a Ciudad Bolívar en una fecha clave

Fabrizio Llobet fue designado para impartir justicia en el encuentro que el Sabalero disputará este domingo desde las 17 en el Brigadier López, por la fecha 17 de la Zona A de la Primera Nacional.

Colón afrontará un compromiso determinante en su pelea por los primeros puestos de la Zona A cuando reciba a Ciudad Bolívar, y en las últimas horas quedó confirmado quién será el encargado de controlar las acciones del encuentro.

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Fabrizio Llobet como árbitro principal para el choque que se disputará el domingo desde las 17 en el estadio Brigadier General Estanislao López.

El juez estará acompañado por Matías Balmaceda y Emanuel Serale como asistentes, mientras que Facundo Rojo Casal se desempeñará como cuarto árbitro.

Un antecedente favorable para Colón

Colón registra dos antecedentes con Llobet como árbitro y ambos terminaron con victorias rojinegras.

La más reciente se produjo el 16 de marzo de 2025, cuando el conjunto sabalero derrotó por 2-0 a Central Norte en Santa Fe.

Anteriormente, el 2 de septiembre de 2024, también bajo el arbitraje de Llobet, el Sabalero venció por 1-0 a Deportivo Morón.

De esta manera, el historial marca dos presentaciones, dos triunfos para Colón, cinco tarjetas amarillas recibidas y una expulsión.

Los antecedentes de Colón con Llobet

Colón 2-0 Central Norte (Primera Nacional 2025)

Colón 1-0 Deportivo Morón (Primera Nacional 2024)

Ciudad Bolívar busca cortar una racha negativa con este árbitro

Para Ciudad Bolívar los recuerdos no son tan positivos con el juez designado. El equipo bonaerense tuvo dos encuentros dirigidos por Llobet y ambos finalizaron con derrotas.

LEER MÁS: El claro declive que experimentó Colón en cuanto a los resultados

Uno de ellos fue el contundente 6-0 sufrido ante Banfield por Copa Argentina en abril de 2024. El otro se remonta al Torneo Federal A 2022, cuando cayó 1-0 frente a Liniers de Bahía Blanca.

En ambos compromisos, además, recibió varias amonestaciones y expulsiones.

Los antecedentes de Ciudad Bolívar con Llobet

Banfield 6-0 Ciudad Bolívar (Copa Argentina 2024)

Liniers (BB) 1-0 Ciudad Bolívar (Federal A 2022)

La programación completa de la fecha 17

Zona A

Sábado 6 de junio

Los Andes vs. Estudiantes (15.00) – Árbitro: Juan Pafundi

San Miguel vs. Defensores de Belgrano (15.30) – Árbitro: Franco Acita

Acassuso vs. Central Norte (15.30) – Árbitro: Yamil Possi

Domingo 7 de junio

Deportivo Morón vs. Almirante Brown (15.00) – Árbitro: Juan Pablo Loustau

San Telmo vs. Deportivo Madryn (15.00) – Árbitro: Felipe Viola

All Boys vs. Racing de Córdoba (15.30) – Árbitro: Juan Cruz Robledo

Chaco For Ever vs. Ferro (16.00) – Árbitro: Wenceslao Meneses

Godoy Cruz vs. Mitre de Santiago del Estero (16.30) – Árbitro: Lucas Cavallero

Colón vs. Ciudad Bolívar (17.00) – Árbitro: Fabrizio Llobet

Zona B

Viernes 5 de junio

Gimnasia y Tiro vs. Midland (21.30) – Árbitro: Adrián Franklin

Sábado 6 de junio

Atlanta vs. Gimnasia de Jujuy (14.00) – Árbitro: Andrés Gariano

San Martín de San Juan vs. Nueva Chicago (16.00) – Árbitro: Federico Benítez

Atlético de Rafaela vs. Colegiales (16.30) – Árbitro: Maximiliano Manduca

Tristán Suárez vs. Almagro (19.00) – Árbitro: Daniel Zamora

Domingo 7 de junio

Chacarita vs. Temperley (15.30) – Árbitro: Pablo Giménez

Güemes vs. Deportivo Maipú (16.00) – Árbitro: Matías Billone

Agropecuario vs. Patronato (16.00) – Árbitro: Gastón Monzón Brizuela

San Martín de Tucumán vs. Quilmes (17.30) – Árbitro: Nahuel Viñas

Para Colón será una fecha de enorme importancia, ya que llega ubicado en el cuarto puesto de la Zona A y enfrentará a un rival directo como Ciudad Bolívar, que lo precede en la tabla y que también pelea por mantenerse en la parte alta del campeonato.