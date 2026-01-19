Uno Santa Fe | barrio Sur

Falsa compra de dólares y muerte en barrio Sur: imputan al "arbolito" que disparó durante el asalto

La Justicia analizará si el acusado actuó en legítima defensa o si hubo exceso en el uso del arma que mató a Mauro Gómez

19 de enero 2026 · 10:48hs
El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad 

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad 

La Justicia santafesina dará este lunes un paso clave en la investigación por el homicidio de Mauro Nicolás Gómez, ocurrido el pasado 9 de enero en barrio Sur, cuando se lleve adelante la audiencia de imputación contra el hombre señalado como autor de los disparos fatales.

La audiencia está prevista para las 11 de la mañana en los tribunales de Santa Fe y tendrá como imputado a Guillermo T. (40), un vendedor informal de divisas, conocido como “arbolito”, quien fue detenido en zona norte de la ciudad tras permanecer prófugo durante casi una semana.

Una falsa operación cambiaria que terminó en crimen

Según la reconstrucción del caso realizada por la fiscal Laura Urquiza, el homicidio se produjo en el marco de un presunto asalto planificado bajo la excusa de una compra de dólares.

De acuerdo a la investigación, Mauro Gómez, junto a su hermano Brian Gómez y otros dos cómplices que se movilizaban en moto, habrían pactado un encuentro con el cambista en Zavalla al 1900, en el barrio Sur de Santa Fe. El objetivo del grupo era sustraerle 6.000 dólares que Guillermo T. supuestamente llevaba para concretar la transacción.

El imputado llegó al lugar a bordo de un Peugeot 307, momento en el cual fue abordado por los presuntos delincuentes. En ese contexto, el “arbolito” reaccionó extrayendo un arma de fuego, que sería un revólver calibre 22, y efectuó varios disparos.

Uno de los proyectiles impactó en Mauro Nicolás Gómez, quien murió prácticamente en el acto. Tras el ataque, el acusado huyó de la escena, lo que derivó en un intenso operativo de búsqueda.

Detención e imputaciones

Guillermo T. fue finalmente detenido el jueves pasado durante un allanamiento realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) en el barrio Santa Rita, en la zona norte de la capital provincial.

La audiencia de este lunes será clave para definir la calificación legal del hecho, ya que la Fiscalía deberá determinar si se trató de un caso de legítima defensa, un exceso en esa figura o un homicidio simple, además de resolver si solicitará su prisión preventiva.

La situación judicial del resto de los involucrados

La causa presenta un entramado judicial con distintos niveles de responsabilidad:

  • Guillermo T., el “arbolito”: será imputado por el homicidio de Mauro Gómez.
  • Brian Gómez, hermano de la víctima: ya fue imputado por tentativa de robo y permanece en prisión preventiva, medida que fue consentida por su defensa hasta el 2 de febrero.
  • Cuatro trabajadores de una distribuidora de bebidas, que se encontraban en un camión en la zona: fueron demorados inicialmente, pero recuperaron la libertad a las 48 horas, tras confirmarse que no tenían relación con el hecho.

barrio Sur dólares imputación arbolito
