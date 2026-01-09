Uno Santa Fe | Policiales | hombre

Tiroteo en barrio Sur terminó con un hombre muerto: sospechan que estaría relacionado a un robo

El hecho ocurrió en Doctor Zavalla al 1900. La víctima recibió un disparo y fue hallada sin vida junto a una motocicleta

9 de enero 2026 · 11:57hs
El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 antes de las 11 de la mañana 

Un hombre fue hallado sin vida este viernes por la mañana en barrio Sur, en un hecho que es investigado como un posible intento de robo. El episodio ocurrió antes de las 11 en Doctor Zavalla al 1900, donde vecinos alertaron a la policía tras escuchar disparos de arma de fuego.

Según fuentes policiales, un llamado al 911 advirtió sobre una situación violenta entre varias personas, que habría dejado a un hombre herido. Al arribar al lugar, efectivos encontraron al masculino tendido sobre la calzada, ya sin signos vitales, en cercanías de una motocicleta de 150 cc.

La víctima presentaba una herida de arma de fuego, y pese a la rápida intervención policial, se constató su fallecimiento en el lugar. Hasta el momento, no fue confirmada oficialmente su identidad.

Si bien las causas del hecho están bajo investigación, testigos ocasionales señalaron que el hombre habría querido asaltar un camión que reparte gaseosas, lo que habría derivado en el ataque armado fatal.

En la escena trabajan personal policial, agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) y la fiscal en turno de la Unidad de Homicidios, quienes realizan las pericias correspondientes, levantamiento de pruebas y toma de testimonios para esclarecer lo ocurrido.

