Homicidio en Bº Alfonso: en un allanamiento apresaron al arbolito que habría asesinado a uno de los delincuentes

Lo afirmó la fiscal del MPA María Laura Urquiza, quien ratificó que el hecho se trató de una emboscada con una cita previa para cambiar dólares.

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900 y se trata del primer homicidio del 2026 en la ciudad

Con un allanamiento clave y nuevas detenciones, la investigación por el homicidio ocurrido en barrio Alfonso sumó este jueves precisiones centrales a partir del testimonio de la fiscal María Laura Urquiza , quien brindó detalles sobre la reconstrucción del hecho, el intento de robo y las responsabilidades penales que se analizan.

“ En la mañana de este jueves se realizó un allanamiento en barrio Santa Rita con el fin de dar con la persona sospechada de realizar el disparo que dio muerte a Mauro Gómez , quien falleció en inmediaciones de calle Dr. Zavalla al 1900 el pasado viernes, logrando su detención ”, confirmó la fiscal.

Durante el procedimiento, Urquiza indicó que “se secuestraron elementos de interés para la investigación como vestimentas, un celular y distintas armas que tenía en su poder”, y remarcó un dato central para la causa: “Tenía un arma de un calibre similar al disparo que mató a la víctima”.

El hecho

El hecho ocurrió el viernes por la mañana, en inmediaciones de calle Dr. Zavalla al 1900, en el barrio Alfonso de la ciudad de Santa Fe. Allí se produjo un violento episodio que incluyó un intento de robo, un intercambio armado y la posterior muerte de Mauro Gómez, quien recibió un disparo y falleció en el lugar. Tras el ataque, varias de las personas involucradas se dieron a la fuga, lo que dio inicio a una investigación encabezada por el Ministerio Público de la Acusación.

El hecho sucedió en calle Doctor Zavalla al 1900

De acuerdo a la reconstrucción inicial, el encuentro había sido pactado previamente y tenía como trasfondo una operación de cambio de dinero, que terminó derivando en una emboscada. En ese contexto, la situación escaló rápidamente a una balacera que concluyó con el homicidio de uno de los presuntos coautores del intento de robo.

Cambio de dólares

Al referirse a la dinámica del hecho, la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación explicó que la situación inicial fue compleja de reconstruir. “Fue una situación un tanto confusa, por la zona en donde están las cámaras de seguridad y los ángulos que mostraron”, señaló, aunque aclaró que “con un rápido análisis de las filmaciones por parte del personal de la PDI se pudo establecer que se trató de un intento de robo”.

En ese marco, Urquiza sostuvo que “habrían participado la persona que perdió la vida junto con su hermano, que está detenido, y otras personas sobre las que se está trabajando para su identificación”. Además, precisó que “hay al menos dos personas encapuchadas que se ven en los videos en otra motocicleta”.

“La tentativa de robo derivó en una situación violenta que desembocó en el homicidio de uno de los coautores”, resumió la fiscal, al explicar cómo se produjo el desenlace fatal del episodio.

Sobre la persona que efectuó el disparo, Urquiza señaló que “en un principio podría sostenerse que la víctima del robo se trataba de un ‘arbolito’”, y detalló que “lo que iba a hacer en ese lugar era cambiar dólares, con una cita previa por parte de los autores de la tentativa de robo”.

A partir de esa hipótesis, la investigación avanzó con el análisis de cámaras de seguridad. “Con la teoría del motivo vinculado al cambio de dinero se estableció un automóvil que llegó momentos antes del hecho y se retiró momentos después”, explicó. “Siguiendo otras cámaras de la ciudad se pudo determinar que esta persona estuvo en zona céntrica, se la ve bajar del vehículo y así pudimos identificarla”, agregó.

Intento de homicidio

En paralelo, la fiscal confirmó otro episodio grave vinculado a la causa. “En el marco de este hecho se detuvo a una mujer por haber intentado prender fuego y causar la muerte a otra persona cuando se la encontró en su domicilio”, relató. Según precisó, “le arrojó un bidón de nafta y con un encendedor intentó iniciar el foco ígneo, lo que no logró”.

Urquiza se refirió a los antecedentes judiciales de esta persona y a la situación procesal actual. “Existen denuncias previas al hecho de todas las partes involucradas: algunas desestimadas, otras en trámite y otras con condena”, indicó. En ese contexto, informó que “decidimos hacer la apelación respectiva para que la Cámara de Apelaciones pueda tratar el asunto y terminar de dilucidar si resulta necesario el encarcelamiento o no de esta persona. La figura que se analiza es homicidio en grado tentativo”.