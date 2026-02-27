Uno Santa Fe | Cerúndolo

Francisco Cerúndolo se afirma en el Chile Open y avanza firme hacia cuartos de final

Exhibió un tenis sólido y dominante para superar a Elmer Møller y se metió a Francisco Cerúndolo entre los ocho mejores del torneo en Santiago.

27 de febrero 2026 · 12:41hs
Francisco Cerúndolo ratificó su regreso triunfal al circuito ATP al dominar con claridad a Elmer Møller en la segunda ronda del Chile Open 2026. Con un tenis agresivo, ritmo sostenido y precisión milimétrica, el bonaerense se impuso por 6-2 y 6-2 para asegurar un lugar en los cuartos de final, consolidando su candidatura en un torneo clave de la gira sudamericana.

Estrategia y potencia desde el fondo

Desde el primer saque, Cerúndolo evidenció una lectura de juego superior y una contundencia pocas veces vista tras su reciente recuperación. Su capacidad para controlar el intercambio desde el fondo, combinada con golpes profundos y variantes de derecha, fue determinante para quebrar el servicio de Møller en los momentos claves.

El argentino aprovechó su mayor experiencia y solidez mental para ejercer presión constante, logrando un doble quiebre temprano que lo posicionó 4-1 arriba en el primer set. Con puntos cortos y ritmo intenso, dictó el tempo y no permitió respiros a su rival, quien jamás logró asentarse en la cancha.

Dominio físico y mental

En el segundo parcial, Cerúndolo mantuvo la misma intensidad. Su condición física, una de sus grandes fortalezas, le permitió desplegar un juego agresivo y una defensa firme que desgastó al europeo. Dos nuevos quiebres consecutivos dejaron el marcador 5-1, y el cierre fue un trámite donde el argentino manejó con inteligencia y serenidad cada punto.

La combinación de potencia en los golpes, desplazamientos ágiles y remates precisos reafirmó su dominio absoluto en el partido. No sólo se impuso en lo técnico, sino que exhibió un control emocional fundamental para evitar distracciones en momentos clave.

Próximo reto y contexto general

En cuartos de final, Cerúndolo enfrentará al estadounidense Emilio Nava, un rival joven con buen saque y juego agresivo, lo que promete un duelo equilibrado y de alto nivel táctico.

Mientras tanto, Sebastián Báez consiguió una victoria ajustada contra Cristian Garín en un partido que tuvo todos los matices del tenis de élite, y Thiago Tirante quedó eliminado frente al local Alejandro Tabilo en un encuentro disputado y cambiante.

