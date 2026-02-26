Barrios y Antonio afirman: "Sabemos que tenemos la obligación de ascender y vamos a pelear hasta el final"

Colón mostró en las primeras dos fechas un equipo sólido y compacto , tal como resaltaron Ignacio Antonio y Pier Barrios en conferencia de prensa. “Se ha mostrado un equipo sólido más allá del gol de la primera fecha. No pasa solo por la defensa, el equipo hace un desgaste muy grande desde los delanteros hasta el arquero ”, explicó Antonio, subrayando que el éxito defensivo se sostiene gracias a un compromiso colectivo constante. Barrios complementó: “Desde que llegué al club me sentí como uno más, y eso facilita mucho el día a día; es un grupo que se exige y corre en todos los sectores para golpear en los momentos justos y sumar puntos”.

El volante reconoció que la adaptación a los cambios del plantel fue uno de los factores clave para consolidar la defensa: “Lo que hizo bien Colón fue ganar tiempo en conocimiento. Se fueron muchos jugadores, vinieron muchos otros, y conocer a tu compañero te da ventaja y seguridad en el campo. Eso nos permitió ser sólidos y compactos , tanto en recuperación como en salida”. Barrios aportó: “Tener en varios sectores de la cancha duplas que ya nos conocemos es una ventaja enorme. En mi caso, con el ‘Flaco’ hemos jugado casi 100 partidos juntos; saber cómo piensa tu compañero y entender sus movimientos a veces con una mirada es una ventaja que hay que sostener”.

Antonio profundizó en la importancia del trabajo colectivo: “En estas dos fechas lo demostramos: todos corremos, todos metemos. Esa base de equipo sólido es la que nos permite enfrentar cualquier rival. Con esas pequeñas sociedades y la integración del resto del plantel, tenemos fe de que vamos a hacer un gran torneo”. Barrios cerró el tema reforzando la ventaja de las sociedades consolidadas: “Es una categoría muy complicada, pero adaptarse y acoplarse rápido marca la diferencia; nos permite competir con tranquilidad y entender que la intensidad y el sacrificio son claves”.

LEER MÁS: Atento Colón: ¿Por qué Emelec no puede inscribir a José Neris?

Próximo desafío: Ferro y análisis táctico

Respecto al partido del sábado, Antonio destacó que estudiaron al rival en profundidad: “Ferro es un equipo de mucha jerarquía, de buen pie y dinámica, pero deja mucho espacio cuando ataca. Tenemos jugadores de calidad arriba, y eso nos obliga a tomar recaudos, pero también nos da oportunidades para lastimarlos”. Barrios agregó: “Va a ser un partido cerrado, típico de esta categoría, donde golpear en los momentos justos será determinante. Hay que correr, ser intensos, jugar cuando se pueda y aprovechar los espacios que nos dejan”.

Antonio también remarcó la lectura de las vulnerabilidades del adversario: “Más allá de analizar lo que puede hacer Ferro, estamos convencidos de lo que vamos a hacer nosotros. Identificamos sus falencias y sabemos que si mantenemos la intensidad y recuperamos rápido, podemos imponer nuestro juego”. Barrios complementó con la estrategia física: “Tratamos de sostener el equipo lo más alto posible, contagiar intensidad y aprovechar que adelante tenemos volantes y delanteros incansables. La preparación física nos permite presionar alto y mantener al rival lejos de nuestro arco”.

Unión del grupo y liderazgo dentro del plantel

Antonio destacó la importancia del grupo como sostén del equipo: “Un equipo puede tener grandes nombres, pero si el grupo no está fuerte y compacto, no sirve nada. Lo que formamos es un conjunto laburador, comprometido y enfocado en objetivos colectivos. La mayoría somos nuevos y la pretemporada nos permitió conocernos, generar confianza y consolidar la cohesión”.

Barrios añadió la perspectiva de liderazgo: “Hoy me toca llevar la cinta de capitán y es un orgullo. Es una responsabilidad enorme estar a la altura, ser ejemplo para los compañeros y defender la camiseta como lo hicieron tantos jugadores importantes. Tenemos líderes dentro del plantel que guían al grupo y transmiten experiencia, y eso es fundamental para sostener el equipo en momentos difíciles”.

LEER MÁS: Medrán se refirió a Ferro: "Vamos a enfrentar a un gran rival y tenemos que llevar a cabo nuestra estrategia"

Apoyo del público y mentalidad competitiva

Sobre la localía y la influencia del público, Antonio explicó: “El recibimiento en la primera fecha fue espectacular. La gente genera un plus que no tienen todos los equipos, y eso lo tenemos que aprovechar para quedarnos con los tres puntos. Es fundamental sumar de local y aprovechar la energía que nos transmite el estadio”.

Barrios remarcó la disciplina táctica y física: “Dependemos de contagio, intensidad y lectura del juego. A veces se puede empujar al equipo hacia adelante, otras hay que retroceder, pero mantener consistencia nos hace más duros y cerca del arco rival que del propio”. Antonio completó: “La clave es sumar puntos siempre, adaptarse a las circunstancias, entender cuándo arriesgar y cuándo resguardar la pelota. Sabemos que tenemos la obligación de ascender y vamos a pelear hasta el final para que eso suceda”.