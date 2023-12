Fuerte crecimiento del consumo de pollo en Santa Fe: "Con lo que vale un kilo de carne se compran cuatro kilos de pollo"

UNO Santa Fe dialogó con Alejandro Coianiz, presidente de la Cámara Avícola Santafesina, quien respecto del presente del sector ante el impacto del contexto económico aseguró: "Hasta la semana pasada venía todo muy tranquilo con precios a la baja, había muy poco consumo. Desde el viernes se empezó a notar un movimiento importante, los supermercados estaban con muchos clientes, la gente salió a cubrirse previendo aumentos y el lunes casi todos los distribuidores estaban vacíos. Desde ahí se implementaron tres aumentos escalonados de un 10% cada uno, estamos hablando de un 25 o 30% de aumento en la semana".

pollos precios altas temperaturas.jpg Fuerte crecimiento del consumo de pollo en Santa Fe: "Un kilo de carne equivale a cuatro kilos de pollo".

De esta forma, los productores que venden el pollo a las distribuidoras pasaron a comercializar el kilo a $1.200, cuando solo dos días atrás lo estaban vendiendo a $900. Cabe destacar que este precio no es fijo, dado que depende demasiado de qué marcas se comercializan. Con este presente, afirman que el kilo de pollo en góndola "se va a acomodar entre los 1.800 y los 2.000 pesos".

Consultado por el nivel de demanda actual, el referente del sector subrayó: "Se está notando mucho el incremento de compra de pollo pese a los últimos aumentos, la gente se está volcando al pollo ante el aumento de la carne vacuna. Haciendo números redondos la relación es de 1 a 4, con lo que vale un kilo de carne se compran cuatro kilos de pollo, cuando llega esta relación se consume mucho pollo y luego si se empieza a ajustar un poco esa relación".

"Hoy por hoy, con el gran salto que pegó la carne vacuna de un 55% aproximadamente, creo que nos va a dar una mano para tener un margen de otro aumento que podamos implementar. Nosotros venimos por detrás del porcentaje de aumento de la carne", advirtió Coianiz sobre la posibilidad de nuevos incrementos en el corto plazo para lo que es la carne avícola.

En lo que respecta a la comercialización de huevos "la cosa está más equilibrada", según expusieron a este medio los productores. "No hubo tantos aumentos, diría que la oferta está superando la demanda y en este momento se puede hablar de sobreoferta", aseguró Coianiz.

Para concluir y consultado sobre el panorama que espera el sector avícola a corto y mediano plazo, Coianiz resaltó: "Hay una incertidumbre total porque esto no depende de costos sino de oferta y demanda. En lo que es costos tenemos todo a la suba, nuestros principales insumos están dolarizados como lo son el maíz y la soja para alimento, en esto hubo un salto muy grande. En lo que es flete también se están acomodando los precios a la suba. A esto se le suma cualquier componente importado que necesitamos como puede ser plástico o repuestos utilizados en frigorífico, todos con aumentos si es que te lo venden. Hay muchas cosas que no se están vendiendo porque no hay precio".

• LEER MÁS: Aumentaron por tercera vez en el mes los combustibles y también el GNC en la ciudad de Santa Fe