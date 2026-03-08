Uno Santa Fe | Ovación | torneo argentino

Cómo será el nuevo Torneo Argentino del Interior: formato, ascensos y descensos detallados

El Torneo Argentino del Interior, puente entre el Torneo Regional y el Federal A, comenzará en abril de 2027 y contará con al menos 64 equipos.

Ovación

Por Ovación

8 de marzo 2026 · 10:13hs
Cómo será el nuevo Torneo Argentino del Interior: formato, ascensos y descensos detallados

El Consejo Federal oficializó la creación del nuevo Torneo Argentino del Interior, una competencia que comenzará en abril de 2027, contará con al menos 64 equipos y funcionará como categoría intermedia entre el Torneo Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur.

Tendrá carácter semiprofesional, se disputará hasta noviembre y otorgará seis ascensos al Federal A.

El anuncio se realizó durante el tercer encuentro nacional de dirigentes, desarrollado en el estadio cubierto del Instituto de Córdoba, donde el secretario general del Consejo Federal, Javier Treuque, y el secretario general de Coordinación, Mario Echevarría, presentaron la nueva estructura que reorganiza el sistema de competencias del fútbol del interior.

El flamante torneo tendrá un mínimo de 64 clubes, distribuidos en ocho regiones de ocho equipos cada una.

En la primera etapa habrá un formato regional con partidos todos contra todos dentro de cada zona y luego se desarrollará una fase de playoffs eliminatorios para definir los ascensos.

La competencia se extenderá durante ocho meses, entre abril y noviembre, con el objetivo de brindar mayor continuidad deportiva a los clubes del interior.

El acceso a la nueva categoría se definirá por dos vías: dieciséis equipos llegarán desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026 por mérito deportivo, con dos ascensos por región, mientras que el resto de los participantes obtendrá su lugar a través de licencias institucionales que evaluará el Consejo Federal.

Para esa selección se analizarán criterios como infraestructura, historia deportiva, situación administrativa, ausencia de deudas y personería jurídica al día.

Los cupos que otorgará el Torneo Argentino del Interior al Federal A

El Torneo Argentino del Interior otorgará seis ascensos al Federal A y registrará 16 descensos al Torneo Regional Federal Amateur, con dos equipos relegados por cada región.

Además, la organización analiza establecer un requisito mínimo de contratos profesionales registrados en la AFA por club, una medida que busca darle a la divisional un perfil semiprofesional y elevar el nivel competitivo.

La creación de esta categoría también implicará cambios en el resto de los torneos del interior, ya que en 2026 el Federal A continuará entre marzo y diciembre con dos ascensos a la Primera Nacional y cuatro descensos al nuevo certamen.

A su vez, el Regional Amateur mantendrá su calendario entre agosto o septiembre y diciembre, aunque pasará a otorgar 16 ascensos al Torneo Argentino del Interior.

Desde 2027, el mapa del ascenso del interior quedará estructurado en tres niveles: el Federal A como categoría principal del Consejo Federal, el nuevo Torneo Argentino del Interior como división intermedia y el Torneo Regional Federal Amateur como tercer escalón.

torneo argentino interior Regional
Noticias relacionadas
colapinto marco la mayor velocidad punta del gp de australia y sumo un nuevo dato positivo

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

Germán Chiaraviglio fue elegido vicepresidente de la Comisión de Atletas de Panam Sports.

Germán Chiaraviglio y un rol importante en Panam Sports

Las Lobas festejaron por haberle ganado al puntero Sonder en Rosario.

Gimnasia de La Plata dio el batacazo en la Liga Argentina Femenina

Peñarol arrolló a Selknam y sumó su primera victoria en el Súper Rugby Américas.

Peñarol se quedó con el clásico ante Selknam en Montevideo

Lo último

Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Último Momento
Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Medrán, con un rompecabezas en el medio de Colón para recibir al líder Acassuso

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

Ovación
El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto analizó su carrera en Australia: Un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe