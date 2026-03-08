El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estuvo a punto de protagonizar un fuerte accidente en la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, aunque se salvó gracias a sus muy buenos reflejos.
No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia
El argentino Franco Colapinto vivió una pesadilla en el primer Gran Premio de la temporada. Fue 14° en Australia, en la Fórmula 1.
Por Ovación
8 de marzo 2026 · 09:24hs
Colapinto había comenzado 14° en el circuito de Albert Park y se ilusionaba con iniciar la temporada sumando puntos. Sin embargo, tuvo que esquivar al neozelandés Liam Lawson, a quien se le había quedado su Racing Bulls en la largada, por lo que rápidamente perdió tres posiciones.
Como si esto fuese poco, el argentino después recibió una sanción y cayó a la última posición.
Así fue la largada de Colapinto