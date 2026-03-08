Uno Santa Fe | Ovación | Colapinto

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

El argentino Franco Colapinto vivió una pesadilla en el primer Gran Premio de la temporada. Fue 14° en Australia, en la Fórmula 1.

Ovación

Por Ovación

8 de marzo 2026 · 09:24hs
No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) estuvo a punto de protagonizar un fuerte accidente en la largada del Gran Premio de Australia de Fórmula 1, aunque se salvó gracias a sus muy buenos reflejos.

Colapinto había comenzado 14° en el circuito de Albert Park y se ilusionaba con iniciar la temporada sumando puntos. Sin embargo, tuvo que esquivar al neozelandés Liam Lawson, a quien se le había quedado su Racing Bulls en la largada, por lo que rápidamente perdió tres posiciones.

Como si esto fuese poco, el argentino después recibió una sanción y cayó a la última posición.

Así fue la largada de Colapinto

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/2030498179657978068&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2030498831998079278&partner=&hide_thread=false

Colapinto Australia Fórmula 1
Noticias relacionadas
colapinto marco la mayor velocidad punta del gp de australia y sumo un nuevo dato positivo

Colapinto marcó la mayor velocidad punta del GP de Australia y sumó un nuevo dato positivo

colapinto analizo su carrera en australia: un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

colapinto termino 14° en el gp de australia y russell se quedo con el triunfo

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

colapinto, preocupado por la clasificacion en australia: es muy dificil solucionarlo tan rapido

Colapinto, preocupado por la clasificación en Australia: "Es muy difícil solucionarlo tan rápido"

Lo último

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Último Momento
Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Colón

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Balance del parate: los puntos a favor y en contra para Unión

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Colón podría contar con apoyo de sus hinchas en Paraná ante Patronato

Ovación
El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: Ninguna juega sola

El mensaje de Colón por el Día Internacional de la Mujer: "Ninguna juega sola"

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto terminó 14° en el GP de Australia y Russell se quedó con el triunfo

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: Vamos a mejorar en China

Colapinto, optimista tras el GP de Australia: "Vamos a mejorar en China"

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

No pega una: mala fortuna y maniobra milagrosa de Colapinto en el GP de Australia

Colapinto analizó su carrera en Australia: Un stop and go es una locura

Colapinto analizó su carrera en Australia: "Un stop and go es una locura"

Policiales
Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escaparon de un control con un revólver cargado y terminaron aprehendidos tras una persecución

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Escándalo en Helvecia: la PDI confirmó que ya identificaron a más de 30 posibles víctimas de entre 8 y 17 años

Tirame, apretá el gatillo: el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

"Tirame, apretá el gatillo": el dramático desafío de un abuelo a dos delincuentes en Colastiné Norte

Escenario
El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

El Festival Tribus 2026 dió a conocer el line up para su segunda edición

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Las Guerreras del K-Pop llegan a Santa Fe con su tour internacional

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

Ciro y Los Persas realizarán una nueva presentación en Santa Fe

El Kuelgue llega a Paraná

El Kuelgue llega a Paraná

Babasónicos llega a Santa Fe

Babasónicos llega a Santa Fe